Підприємниця Даша Кацуріна на тлі чуток про розставання зі співаком Володимиром Дантесом натякнула на зміни в особистому житті. Вона зізналася, що користується застосунком для знайомств.

Кацуріна привідкрила завісу особистого життя

У мережі вже тривалий час ширяться чутки про розставання Кацуріної з Дантесом. І хоч самі вони цю інформацію не коментували, днями блогерка натякнула на те, що зараз не перебуває у романтичних стосунках.

У своєму Telegram-каналі Даша розповіла, що користується популярним застосунком для знайомств Raya. За словами Кацуріної, він дарує їй “дофамін на 1000%”.

Raya – це приватна соціальна мережа, яка спершу була представлена як сервіс для знайомств, а пізніше функціонал було розширено для встановлення ділових контактів в індустрії розваг.

Щоб зареєструватися, потрібно мати запрошення від уже прийнятого в спільноту учасника і отримати схвалення кандидатури спеціальним комітетом.

Платформа Raya відома тим, що її використовують знаменитості для пошуку нових стосунків і там неможливо видати себе за іншу людину завдяки ретельній автентифікації.

Нагадаємо, що стосунки Кацуріної з Дантесом стали публічними у 2022 році, невдовзі після розлучення артиста з Надею Дорофєєвою. Пара жила разом у заміському будинку та публічно ділилася спільними моментами з життя.

Згодом стало відомо, що Дантес і Кацуріна відписалися одне від одного в Instagram, також вони перестали з’являтися разом на заходах.

