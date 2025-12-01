Лидер группы Антитела Тарас Тополя разводится с певицей Еленой Тополей, ранее известной как Alyosha.

Пара сделала совместное официальное заявление в соцсетях, ошеломив новостью поклонников.

Елена и Тарас Тополя расстаются

По словам пока еще мужа и жены, это решение было обоюдным и взвешенным. На этом они ставят точку в отношениях и начинают “новые – отдельные – страницы” жизни.

Однако воспитанием детей Тарас и Елена будут заниматься вместе, чтобы они получали максимальное внимание, поддержку и любовь.

– Все сопутствующие имущественные вопросы, а также вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заранее, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям, – уточнили звезды.

Тарас и Елена подчеркнули, что больше подробностей о разводе не будут предоставлять.

– Мы понимаем внимание, которое привлечет данная новость. Однако, мы приняли решение о полном игнорировании любых дальнейших вопросов по этому поводу. Данная публикация является исчерпывающей. Просим отнестись с пониманием, дополнительных комментариев не будем предоставлять, – говорится в заявлении.

Напомним, что Тарас и Елена Тополи поженились в 2013 году. У них трое детей – сыновья Роман и Марк, а также дочь Мария.

Слухи о разводе артистов ходили еще с прошлой осени. Впрочем, в разговоре с ведущей Алиной Шаманской Тарас сказал, что у них “крепкая семья”, опровергнув предположения.

