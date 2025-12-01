Мы расстаемся: Тарас и Елена Тополи сделали совместное заявление
- Супруги начинают отдельные страницы жизни, но будут воспитывать детей вместе.
- Все имущественные и финансовые вопросы урегулированы заранее.
- Пара не будет давать никаких дополнительных комментариев.
Лидер группы Антитела Тарас Тополя разводится с певицей Еленой Тополей, ранее известной как Alyosha.
Пара сделала совместное официальное заявление в соцсетях, ошеломив новостью поклонников.
Елена и Тарас Тополя расстаются
По словам пока еще мужа и жены, это решение было обоюдным и взвешенным. На этом они ставят точку в отношениях и начинают “новые – отдельные – страницы” жизни.
Однако воспитанием детей Тарас и Елена будут заниматься вместе, чтобы они получали максимальное внимание, поддержку и любовь.
– Все сопутствующие имущественные вопросы, а также вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заранее, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям, – уточнили звезды.
Тарас и Елена подчеркнули, что больше подробностей о разводе не будут предоставлять.
– Мы понимаем внимание, которое привлечет данная новость. Однако, мы приняли решение о полном игнорировании любых дальнейших вопросов по этому поводу. Данная публикация является исчерпывающей. Просим отнестись с пониманием, дополнительных комментариев не будем предоставлять, – говорится в заявлении.
Напомним, что Тарас и Елена Тополи поженились в 2013 году. У них трое детей – сыновья Роман и Марк, а также дочь Мария.
Слухи о разводе артистов ходили еще с прошлой осени. Впрочем, в разговоре с ведущей Алиной Шаманской Тарас сказал, что у них “крепкая семья”, опровергнув предположения.