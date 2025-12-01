Співачка Наталія Могилевська між щільним гастрольним графіком влаштувала собі відпочинок.

Артистка рушила у гори разом зі своїм коханим Валентином.

Могилевська показалася на відпочинку з коханим

Зірка лишилася вірною собі, приховавши від шанувальників обличчя свого нареченого. Зате продемонструвала, що робили у вихідний, розкривши смакові вподобання коханого.

– Друзі, у нас сьогодні дей офф і ми вирішили приготувати в казковому місці собі обід. У нас буде м’яско, карпатські грибочки цього сезону, далі томатики. Валік дуже любить редьку, – зізналася Наталія.

За словами Могилевської, цей день вони провели лише вдвох. Крім спільного приготування їжі, пара насолоджувалася місцевими краєвидами та купалася у теплому басейні просто неба.

– Це був найпрекрасніший день відпочинку між концертами. Дякую тобі, любий, за спокій, захист і найсмачніший обід в світі! – подякувала Валентину співачка.

Артистка також розповіла, що не їла мʼяса вже десять років, тому поцікавилася у підписників рецептом смачного соусу. Шанувальники не змусили себе довго чекати. Примітно, що зірка не залишила без уваги жоден коментар з порадами, поспілкувавшись із фоловерами.

Раніше Наталія Могилевська поділилася планами на Новий рік. Артистка вперше з початку повномасштабного вторгнення планує відпочинок за кордоном разом із коханим та доньками.

Зірка зауважила, що цей відпочинок буде особливим, адже вони зустрінуться зі старшою донькою Валентина та її сином.

