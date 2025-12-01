Акторка Анна Сагайдачна, яка минулого року вдруге стала мамою, прокоментувала чутки про третю вагітність.

Також зірка серіалу Кріпосна розповіла, як святкуватиме перший день народження доньки Міри.

Сагайдачна про третю вагітність

Минулого тижня на прем’єрі фільму Потяг до Різдва акторка з’явилася у вільній сукні. Однак у коментарі журналістці програми Ранок у великому місті Ксенії Малинюк вона запевнила, що не при надії.

– Я? Боже! Я трішки погладшала.. Ви що? Ні, – сказала Анна Сагайдачна.

І попри таку відповідь, днями акторка знову підігріла чутки про третю вагітність. На особистій сторінці в Instagram Анна опублікувала відео, на якому дає друзям конверт з важливою новиною та дивиться на їхню реакцію.

– Вирішила повідомити одну важливу новину. І подивіться на їхню реакцію… Ну що, мої котики, які маєте варіанти? Що за новина така? – заінтригувала акторка.

У коментарях підписники припускають, що у такий спосіб Сагайдачна повідомила друзям про майбутнє поповнення в сім’ї.

Нагадаємо, що Анна Сагайдачна виховує двох дітей: 6-річного сина Тимура від першого шлюбу та доньку Міру, від нового обранця, особистість якого вона ретельно приховує.

Вже незабаром Мірі виповниться один рік. Важливу подію акторка планує відсвяткувати у сімейному колі.

– 9 грудня нам вже рік. Вона ще дуже маленька. Святкування вона не зрозуміє, це більше для дорослих. Тому думаю, що відсвяткуємо у сімейному колі, разом з дітками, разом з батьками, – поділилася Сагайдачна.

