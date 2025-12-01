Он будет удивлен: Соловий призналась, отдала ли Вакарчуку долг в $30 тысяч
- После расторжения контракта о сотрудничестве Соловий должна Вакарчуку около $30 тыс.
- Артистка заверила, что вернет лидеру группы Океан Эльзы всю сумму, которую задолжала.
Христина Соловий высказалась о долге своему бывшему продюсеру Святославу Вакарчуку. После расторжения контракта о сотрудничестве артистка осталась должна лидеру группы Океан Эльзы около $30 тыс.
Соловий о долге Вакарчуку
Певица призналась, что до сих пор не вернула деньги экс-продюсеру. Однако Соловий заверила, что отдаст Вакарчуку всю сумму, которую задолжала.
— Я все отдам. Вряд ли он ждет, но я думаю, он будет удивлен, когда я ему отдам эту сумму. Неважно, простил он мне этот долг или нет, я настроена его отдать, потому что это справедливо согласно нашим договоренностям, — сказала Христина.
Артистка добавила, что для нее сотрудничество с Вакарчуком — не о деньгах в первую очередь. По словам Соловий, она всегда будет благодарна экс-продюсеру.
— Я буду благодарна ему до конца своих дней. Это правда, это не пустые слова. Я пока не придумала, как ему отблагодарить так, чтобы его это поразило. Но это обязательно произойдет, — отметила певица.
Напомним, что Христина Соловий и Святослав Вакарчук завершили сотрудничество в 2023 году. Они работали вместе 10 лет — все началось с талант-шоу, когда лидер группы Океан Эльзы стал тренером для юной певицы.