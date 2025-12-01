Він буде здивований: Соловій зізналася, чи віддала Вакарчуку борг у $30 тисяч
- Після розірвання контракту про співпрацю Соловій винна Вакарчуку близько $30 тис.
- Артистка запевнила, що віддасть лідеру гурту Океан Ельзи всю суму, яку заборгувала.
Христина Соловій висловилася про борг своєму колишньому продюсеру Святославу Вакарчуку. Після розірвання контракту про співпрацю артистка залишилася винна лідеру гурту Океан Ельзи близько $30 тис.
Соловій про борг Вакарчуку
Співачка зізналася, що досі не повернула кошти експродюсеру. Однак Соловій запевнила, що віддасть Вакарчуку всю суму, яку заборгувала.
– Я все віддам. Навряд чи він чекає, але я думаю, він буде здивований, коли я йому віддам цю суму. Неважливо, пробачив він мені цей борг, чи ні, я налаштована його віддати, тому що це справедливо згідно з нашими домовленостями, – сказала Христина.
Артистка додала, що для неї співпраця з Вакарчуком – не про гроші насамперед. За словами Соловій, вона завжди буде вдячна експродюсеру.
– Я буду вдячна йому до кінця своїх днів. Це правда, це не пусті слова. Я не придумала поки, як йому віддячити так, щоб його це вразило. Але це обов’язково станеться, – зазначила співачка.
Нагадаємо, що Христина Соловій та Святослав Вакарчук завершили співпрацю у 2023 році. Вони працювали разом 10 років – усе розпочалося з талант-шоу, коли лідер гурту Океан Ельзи став тренером для юної співачки.