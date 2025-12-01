Христина Соловій висловилася про борг своєму колишньому продюсеру Святославу Вакарчуку. Після розірвання контракту про співпрацю артистка залишилася винна лідеру гурту Океан Ельзи близько $30 тис.

Соловій про борг Вакарчуку

Співачка зізналася, що досі не повернула кошти експродюсеру. Однак Соловій запевнила, що віддасть Вакарчуку всю суму, яку заборгувала.

– Я все віддам. Навряд чи він чекає, але я думаю, він буде здивований, коли я йому віддам цю суму. Неважливо, пробачив він мені цей борг, чи ні, я налаштована його віддати, тому що це справедливо згідно з нашими домовленостями, – сказала Христина.

Артистка додала, що для неї співпраця з Вакарчуком – не про гроші насамперед. За словами Соловій, вона завжди буде вдячна експродюсеру.

Зараз дивляться

– Я буду вдячна йому до кінця своїх днів. Це правда, це не пусті слова. Я не придумала поки, як йому віддячити так, щоб його це вразило. Але це обов’язково станеться, – зазначила співачка.

Нагадаємо, що Христина Соловій та Святослав Вакарчук завершили співпрацю у 2023 році. Вони працювали разом 10 років – усе розпочалося з талант-шоу, коли лідер гурту Океан Ельзи став тренером для юної співачки.

Джерело : Люкс ФМ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.