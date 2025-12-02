Американская актриса Эми Шумер раскрыла истинную причину своего похудения. Звезда фильма Красотка на всю голову сбросила 22 килограмма не ради внешнего вида, а из-за проблем со здоровьем.

Эми Шумер о похудении на 22 кг

На личной странице в Instagram актриса опубликовала видео, снятое ее 6-летним сыном Джином, которого она воспитывает вместе с мужем Крисом Фишером.

Ролик начинается с того, что Шумер лежит в постели, а затем Джин показывает их дом. Хотя само видео включает обзор различных комнат, актриса добавила текст, в котором рассказала о своем пути к похудению.

Эми Шумер заявила, что не делает ботокс и не использует филлеры, и на самом деле она похудела не на 15, а на 22 кг.

— Я сделала это не для того, чтобы выглядеть сексуально, что, конечно, приятно и временно. Я сделала это, чтобы выжить. У меня была болезнь, которая вызывает сильное отекание лица и может привести к смерти, но интернет заметил это, и болезнь прошла, — написала актриса, вероятно, имея в виду свой диагноз — синдром Кушинга.

Синдром Кушинга — это состояние, при котором организм вырабатывает чрезмерное количество кортизола (гормона стресса). Помимо округления лица из-за набора веса, среди других симптомов — набор веса в руках и ногах, высокое кровяное давление и увеличение растяжек.

Шумер отметила, что на протяжении многих лет делала пластические операции и использует препарат Mounjaro.

— Простите всех, кого я разочаровала, — написала актриса, а также добавила, что теперь “не чувствует боли” и “может играть в квача” с Джином.

Источник : People

