Американская актриса Сидни Суини прошла через серьезные физические трансформации, готовясь к ролям в двух разных фильмах – спортивной драме Кристи и триллере Горничная.

Сначала ей пришлось набрать вес, а затем резко сбросить его.

Как Сидни Суини набрала вес для роли

Для байопика Кристи, в котором Суини сыграла боксершу Кристи Мартин – чемпионку WBC 2009 среди женщин в первом полусреднем весе, актриса специально набрала около 14 килограммов.

Она изменила рацион и сосредоточилась на силовых тренировках, чтобы выглядеть убедительно в образе спортсменки.

– Я ела все, что только можно представить. Пила много протеиновых коктейлей и принимала креатин, из-за чего сильно отекала, – поделилась звезда.

После завершения съемок у Сидни было всего семь недель на возвращение к своей привычной форме. Ведь впереди были проекты Горичная и третий сезон Эйфории.

Как Сидни Суини быстро вернула форму

Знаменитость отметила, что ей пришлось быть “очень строгой к себе”. Суини рассказала, какое изменение в теле заметила первой.

– Когда перестаешь тренироваться и пить протеиновые коктейли, мышцы исчезают очень быстро – это первое, что уходит. За две недели я потеряла большую часть веса, – вспоминает она.

Остальное Сидни Свини сбросила благодаря “суперчистому” питанию и интенсивным кардиотренировкам.

Звезда Белого лотоса признала, что вряд ли повторит подобный опыт в будущем, хотя благодарна организму за свой быстрый метаболизм.

– Я не могу сказать, что это было легко. Но я всегда была очень активной, с детства много двигалась, поэтому могу как набирать, так и терять вес довольно быстро, – отметила актриса.

