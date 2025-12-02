Американська акторка Емі Шумер розкрила справжню причину свого схуднення. Зірка фільму Красуня на всю голову скинула 22 кілограми не заради зовнішнього вигляду, а через проблеми зі здоров’ям.

Емі Шумер про схуднення на 22 кг

На особистій сторінці в Instagram акторка опублікувала відео, зняте її 6-річним сином Джином, якого вона виховує разом із чоловіком Крісом Фішером.

Ролик починається з того, що Шумер лежить у ліжку, а потім Джин показує їхній будинок. Хоча саме відео включає огляд різних кімнат, акторка додала текст, в якому розповіла про свій шлях до схуднення.

Зараз дивляться

Емі Шумер заявила, що не робить ботокс і не використовує філери, і насправді вона схудла не на 15, а на 22 кг.

– Я зробила це не для того, щоб мати сексуальний вигляд, що, звичайно, приємно і тимчасово. Я зробила це, щоб вижити. У мене була хвороба, яка викликає сильне набрякання обличчя і може призвести до смерті, але інтернет помітив це, і хвороба минула, — написала акторка, ймовірно, маючи на увазі свій діагноз — синдром Кушинга.

Синдром Кушинга — це стан, за якого організм виробляє надмірну кількість кортизолу (гормону стресу). Окрім округлення обличчя через набір ваги, серед інших симптомів — набір ваги в руках і ногах, високий кров’яний тиск і збільшення розтяжок.

Шумер зазначила, що протягом багатьох років робила пластичні операції і використовує препарат Mounjaro.

– Вибачте всі, кого я розчарувала, – написала акторка, а також додала, що тепер “не відчуває болю” і “може грати в квача” з Джином.

Джерело : People

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.