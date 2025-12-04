Калифорнийского врача Сальвадора Пласенсио приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконную поставку кетамина актеру Мэттью Перри.

Именно этот препарат стал причиной передозировки, которая унесла жизнь звезды сериала Друзья в 2023 году.

Приговор для врача

Пласенсия признал вину еще в июле и сознался в четырех эпизодах незаконного распространения рецептурного анестетика.

По закону ему грозило до 40 лет тюрьмы, однако из-за соглашения со следствием и полного признания вины приговор существенно уменьшили.

Кроме лишения свободы, суд назначил врачу штраф в размере $5600. В сентябре он также сдал свою медицинскую лицензию.

Сальвадор Пласенсия признал, что неоднократно делал Перри инъекции кетамина – как дома у актера, так и однажды в припаркованном автомобиле.

Препарат он получал от другого врача – Марка Чавеса из Сан-Диего. В переписке, которая была приложена к делу, Пласенсия даже писал Чавесу: “Интересно, сколько этот дурак заплатит”.

Другие фигуранты дела

За несколько недель до смерти Перри получал кетамин уже и от третьих лиц. Доказательства свидетельствуют, что смертельную дозу ему предоставила дилер Джасвин Сангха, известная как Королева кетамина, а инъекцию ввел личный ассистент Кеннет Ивамаса.

Перед оглашением приговора Пласенсия извинился перед родными актера. Мать Перри, Сьюзан Моррисон, во время выступления напомнила врачу о профессиональной этике.

–Есть клятва, которую дают врачи, но ее явно забыли, – сказала она подсудимому.

Кроме Сальвадора Пласенсии, в деле фигурируют еще четверо человек, которые уже признали вину:

Марк Чавес, 55 лет – врач, поставлявший кетамин.

Кеннет Ивамаса, 60 лет – личный ассистент Перри.

Джасвин Сангха, 42 года – дилер по прозвищу Королева кетамина.

Эрик Флеминг, 56 лет – посредник в продаже препарата.

Их приговоры огласят в ближайшие недели.

Как умер Мэттью Перри

Ассистент нашел без сознания Перри 28 октября 2023 года – 54-летний актер лежал в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе. По заключению судмедэкспертов, причиной смерти стали “острые эффекты кетамина”, которые привели к потере сознания и последующему утоплению.

Кетамин – кратковременный анестетик с галлюциногенными свойствами. Его используют в терапии депрессии и других психических расстройств, но он также распространен как наркотик. Перри ранее публично говорил о многолетней борьбе с зависимостями.

По данным следствия, актер получал инфузии кетамина для лечения депрессии и тревожности в клинике, где вскоре стал зависимым от препарата. Когда врачи отказались увеличить дозу, он начал искать медиков, готовых сделать это незаконно.

