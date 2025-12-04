Каліфорнійського лікаря Сальвадора Пласенсію засудили до 2,5 років позбавлення волі за незаконне постачання кетаміну актору Меттью Перрі.

Саме цей препарат став причиною передозування, яке забрало життя зірки серіалу Друзі у 2023 році.

Вирок для лікаря

Пласенсія визнав провину ще в липні та зізнався у чотирьох епізодах незаконного розповсюдження рецептурного анестетика.

За законом йому загрожувало до 40 років ув’язнення, однак через угоду зі слідством та повне визнання провини вирок суттєво зменшили.

Окрім позбавлення волі, суд призначив лікарю штраф у розмірі $5600. У вересні він також здав свою медичну ліцензію.

Сальвадор Пласенсія визнав, що неодноразово робив Перрі ін’єкції кетаміну – як вдома в актора, так і одного разу в припаркованому автомобілі.

Препарат він отримував від іншого лікаря – Марка Чавеса з Сан-Дієго. У листуванні, яке долучили до справи, Пласенсія навіть писав Чавесу: “Цікаво, скільки цей дурень заплатить”.

Інші фігуранти справи

За кілька тижнів до смерті Перрі отримував кетамін уже й від третіх осіб. Докази свідчать, що смертельну дозу йому надала дилерка Джасвін Сангха, відома як Королева кетаміну, а ін’єкцію ввів особистий асистент Кеннет Івамаса.

Перед оголошенням вироку Пласенсія перепросив у рідних актора. Мати Перрі, Сюзан Моррісон, під час виступу нагадала лікарю про професійну етику.

– Є клятва, яку дають лікарі, але її явно забули, – сказала вона підсудному.

Окрім Сальвадора Пласенсії, у справі фігурують ще четверо людей, які вже визнали провину:

Марк Чавес, 55 років – лікар, що постачав кетамін.

Кеннет Івамаса, 60 років – особистий асистент Перрі.

Джасвін Сангха, 42 роки – дилерка на прізвисько Королева кетаміну.

Ерік Флемінг, 56 років – посередник у продажі препарату.

Їхні вироки оголосять найближчими тижнями.

Як помер Меттью Перрі

Асистент знайшов непритомного Перрі 28 жовтня 2023 року – 54-річний актор лежав у джакузі власного будинку в Лос-Анджелесі. За висновком судмедекспертів, причиною смерті стали “гострі ефекти кетаміну”, які спричинили втрату свідомості та подальше утоплення.

Кетамін — короткотривалий анестетик із галюциногенними властивостями. Його використовують у терапії депресії та інших психічних розладів, але він також поширений як наркотик. Перрі раніше публічно говорив про багаторічну боротьбу із залежностями.

За даними слідства, актор отримував інфузії кетаміну для лікування депресії та тривожності у клініці, де невдовзі став залежним від препарату. Коли лікарі відмовилися збільшити дозу, він почав шукати медиків, готових зробити це незаконно.

Джерело : Reuters

