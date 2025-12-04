Отец Меган Маркл, 81-летний Томас Маркл, находится в реанимации в больнице на Филиппинах после срочного хирургического вмешательства.

Об этом сообщил его сын Томас-младший, который сейчас является основным опекуном отца.

Мужчину госпитализировали во вторник, 2 декабря, после внезапного ухудшения состояния. Врачи провели около трех часов неотложной операции, а впереди его ждет еще одна – по удалению тромба.

Отец Меган Маркл в реанимации

По словам сына, медики предупредили о “непосредственной угрозе жизни”, после чего пациента с сиренами перевезли в большую больницу в центре города.

Томас-младший обратился ко всем с просьбой думать о его отце. Сестра Меган, Саманта Маркл, также подтвердила серьезность ситуации. Она считает, что многолетний стресс и переживания сильно подорвали его здоровье.

– Он сильный мужчина, но пережил так много. Я молюсь, чтобы он выстоял, – сказала Саманта.

Томас Маркл уже много лет имеет проблемы со здоровьем. Он перенес два сердечных приступа накануне свадьбы Меган и Гарри в 2018 году, а в 2022 году пережил инсульт и частично потерял речь.

После длительной терапии ему удалось частично восстановить речевые способности, но общее состояние с годами только ухудшалось.

Как ссора с Меган повлияла на состояние Маркла

Отец герцогини Сассекской не общается с дочерью с 2018 года – с тех пор, как он согласился на постановочные фото для папарацци. Он рассказывал, что на это его “уговорили”, уверяя, что так он будет лучше выглядеть в глазах общественности.

По словам Томаса, именно после скандала отношения с Меган окончательно испортились. Он утверждал, что даже находясь в больнице после сердечных приступов, получил от нее и принца Гарри только упреки, а не поддержку.

Томас Маркл неоднократно обращался к дочери публично и в частном порядке, но ответа не получил. Он признается, что это стало самой большой трагедией его жизни.

Сын Маркла подчеркнул, что Меган могла бы проявить сочувствие, особенно на этой неделе, когда вышел праздничный эпизод ее шоу С любовью, Меган, в котором она говорит о силе любви и семьи.

– Мое единственное желание – чтобы Меган проявила к моему отцу немного сочувствия. Он буквально борется за жизнь, – заявил Томас-младший.

В начале года Томас Маркл переехал с сыном на Филиппины. Он говорил, что сделал это, чтобы “сбежать от постоянных напоминаний о разрыве с дочерью”.

В интервью он вспоминал, что годами поддерживал Меган во всем: оплачивал обучение в частных школах и полностью покрыл $250 тыс. стоимости ее образования в Северо-Западном университете США, продолжая выплачивать долги даже тогда, когда она уже получала стабильные гонорары за роль в сериале Форс-мажоры.

По словам его сына, в больнице Томас Маркл будет находиться долго, а восстановление будет “изнурительным”.

