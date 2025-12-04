Батька Меган Маркл екстрено прооперували: у якому він стані
- Томаса Маркла оперували близько трьох годин, попереду ще одне втручання.
- Син Маркла закликав Меган проявити співчуття до батька.
- Томас Маркл давно має проблеми зі здоров’ям і з 2018 року не спілкується з донькою.
Батько Меган Маркл, 81-річний Томас Маркл, перебуває у реанімації в лікарні на Філіппінах після термінового хірургічного втручання.
Про це повідомив його син Томас-молодший, який нині є основним доглядальником батька.
Чоловіка госпіталізували у вівторок, 2 грудня, після раптового погіршення стану. Лікарі провели близько трьох годин невідкладної операції, а попереду на нього чекає ще одна – з видалення тромбу.
Батько Меган Маркл в реанімації
За словами сина, медики попередили про “безпосередню загрозу життю”, після чого пацієнта з сиренами перевезли до більшої лікарні у центрі міста.
Томас-молодший звернувся до всіх із проханням думати про його батька. Сестра Меган, Саманта Маркл, також підтвердила серйозність ситуації. Вона вважає, що багаторічний стрес і переживання сильно підірвали його здоров’я.
– Він сильний чоловік, але пережив так багато. Я молюся, щоб він вистояв, – сказала Саманта.
Томас Маркл уже багато років має проблеми зі здоров’ям. Він переніс два серцеві напади напередодні весілля Меган і Гаррі у 2018-му, а у 2022-му пережив інсульт та частково втратив мовлення.
Після тривалої терапії йому вдалося частково відновити мовні здібності, але загальний стан із роками лише погіршувався.
Як сварка з Меган вплинула на стан Маркла
Батько герцогині Сассекської не спілкується з донькою з 2018 року – відтоді, як він погодився на постановні фото для папараці. Він розповідав, що на це його “вмовили”, запевняючи, що так він матиме кращий вигляд в очах громадськості.
За словами Томаса, саме після скандалу стосунки з Меган остаточно зіпсувалися. Він стверджував, що навіть перебуваючи в лікарні після серцевих нападів, отримав від неї та принца Гаррі лише докори, а не підтримку.
Томас Маркл неодноразово звертався до доньки публічно і приватно, але відповіді не отримав. Він зізнається, що це стало найбільшою трагедією його життя.
Син Маркла наголосив, що Меган могла б проявити співчуття, особливо цього тижня, коли вийшов святковий епізод її шоу З любовʼю, Меган, у якому вона говорить про силу любові та родини.
– Моє єдине бажання – щоб Меган проявила до мого батька трохи співчуття. Він буквально бореться за життя, – заявив Томас-молодший.
На початку року Томас Маркл переїхав із сином до Філіппін. Він казав, що зробив це, аби “утекти від постійних нагадувань про розрив із донькою”.
В інтерв’ю він згадував, що роками підтримував Меган у всьому: оплачував навчання у приватних школах і повністю покрив $250 тис. вартості її освіти в Північно-Західному університеті США, продовжуючи виплачувати борги навіть тоді, коли вона вже отримувала стабільні гонорари за роль у серіалі Форс-мажори.
За словами його сина, у лікарні Томас Маркл перебуватиме довго, а відновлення буде “виснажливим”.