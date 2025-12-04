Батько Меган Маркл, 81-річний Томас Маркл, перебуває у реанімації в лікарні на Філіппінах після термінового хірургічного втручання.

Про це повідомив його син Томас-молодший, який нині є основним доглядальником батька.

Чоловіка госпіталізували у вівторок, 2 грудня, після раптового погіршення стану. Лікарі провели близько трьох годин невідкладної операції, а попереду на нього чекає ще одна – з видалення тромбу.

Зараз дивляться

Батько Меган Маркл в реанімації

За словами сина, медики попередили про “безпосередню загрозу життю”, після чого пацієнта з сиренами перевезли до більшої лікарні у центрі міста.

Томас-молодший звернувся до всіх із проханням думати про його батька. Сестра Меган, Саманта Маркл, також підтвердила серйозність ситуації. Вона вважає, що багаторічний стрес і переживання сильно підірвали його здоров’я.

– Він сильний чоловік, але пережив так багато. Я молюся, щоб він вистояв, – сказала Саманта.

Томас Маркл уже багато років має проблеми зі здоров’ям. Він переніс два серцеві напади напередодні весілля Меган і Гаррі у 2018-му, а у 2022-му пережив інсульт та частково втратив мовлення.

Після тривалої терапії йому вдалося частково відновити мовні здібності, але загальний стан із роками лише погіршувався.

Як сварка з Меган вплинула на стан Маркла

Батько герцогині Сассекської не спілкується з донькою з 2018 року – відтоді, як він погодився на постановні фото для папараці. Він розповідав, що на це його “вмовили”, запевняючи, що так він матиме кращий вигляд в очах громадськості.

За словами Томаса, саме після скандалу стосунки з Меган остаточно зіпсувалися. Він стверджував, що навіть перебуваючи в лікарні після серцевих нападів, отримав від неї та принца Гаррі лише докори, а не підтримку.

Томас Маркл неодноразово звертався до доньки публічно і приватно, але відповіді не отримав. Він зізнається, що це стало найбільшою трагедією його життя.

Син Маркла наголосив, що Меган могла б проявити співчуття, особливо цього тижня, коли вийшов святковий епізод її шоу З любовʼю, Меган, у якому вона говорить про силу любові та родини.

– Моє єдине бажання – щоб Меган проявила до мого батька трохи співчуття. Він буквально бореться за життя, – заявив Томас-молодший.

На початку року Томас Маркл переїхав із сином до Філіппін. Він казав, що зробив це, аби “утекти від постійних нагадувань про розрив із донькою”.

В інтерв’ю він згадував, що роками підтримував Меган у всьому: оплачував навчання у приватних школах і повністю покрив $250 тис. вартості її освіти в Північно-Західному університеті США, продовжуючи виплачувати борги навіть тоді, коли вона вже отримувала стабільні гонорари за роль у серіалі Форс-мажори.

За словами його сина, у лікарні Томас Маркл перебуватиме довго, а відновлення буде “виснажливим”.

Джерело : Daily Mail

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.