Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

Принц Гаррі і Меган Маркл підписали новий багаторічний контракт із Netflix

принц Гаррі та Меган Маркл
Фото: Getty Images

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили про продовження контракту зі стримінговим сервісом Netflix на створення фільмів і телешоу.

Багаторічна угода надасть Netflix першочергове право на пропозиції від продюсерської компанії принца Гаррі та Меган Маркл Archewell.

Гаррі та Меган продовжили співпрацю з Netflix

Меган заявила, що співпраця з Netflix надихає їх з Гаррі на “створення продуманого контенту різних жанрів, який знаходить відгук у всьому світі і відображає наше спільне бачення”.

Зараз дивляться

Невідомо, на скільки років розрахована угода і які фінансові умови вона передбачає. Попередню угоду, укладену у 2020 році, оцінювали приблизно в $100 млн.

Про продовження співпраці герцогів Сассекських з Netflix стало відомо незадовго до прем’єри другого сезону кулінарного шоу З любов’ю, Меган, який вийде наприкінці цього місяця.

Дані Netflix про глядацьку аудиторію показали, що перший сезон проєкту не увійшов навіть до 300 найпопулярніших шоу стримінгового сервісу в першій половині 2025 року.

З любов’ю, Меган, серіал про стиль життя, в якому герцогиня Сассекська готувала разом зі своїми знаменитими друзями, набрав 5,3 млн переглядів. Для порівняння, найпопулярнішою програмою на Netflix в той період був драматичний серіал Юнацтво з 145 млн переглядів.

Попередній документальний серіал Netflix Гаррі і Меган, що розповідає історію стосунків пари та їхній вихід з королівської родини, зібрав більше глядачів: після прем’єри в грудні 2022 року його подивилися 23,4 млн осіб.

Бела Баджарія, директорка з контенту Netflix, сказала, що Гаррі та Меган — впливові особистості, чиї історії знаходять відгук у глядачів у всьому світі.

– Реакція на їхню роботу говорить сама за себе — Гаррі та Меган дали глядачам можливість зазирнути в їхнє особисте життя, тому серіал швидко став одним з найпопулярніших на платформі, – додала Баджарія.

Читайте також
Другий сезон Венздей на Netflix: чим він кращий за перший
Венздей – новий трейлер

Джерело: BBC

Пов'язані теми:

NetflixМеган МарклПринц Гаррі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь