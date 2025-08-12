Принц Гаррі і Меган Маркл підписали новий багаторічний контракт із Netflix

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили про продовження контракту зі стримінговим сервісом Netflix на створення фільмів і телешоу.

Багаторічна угода надасть Netflix першочергове право на пропозиції від продюсерської компанії принца Гаррі та Меган Маркл Archewell.

Гаррі та Меган продовжили співпрацю з Netflix

Меган заявила, що співпраця з Netflix надихає їх з Гаррі на “створення продуманого контенту різних жанрів, який знаходить відгук у всьому світі і відображає наше спільне бачення”.

Зараз дивляться

Невідомо, на скільки років розрахована угода і які фінансові умови вона передбачає. Попередню угоду, укладену у 2020 році, оцінювали приблизно в $100 млн.

Про продовження співпраці герцогів Сассекських з Netflix стало відомо незадовго до прем’єри другого сезону кулінарного шоу З любов’ю, Меган, який вийде наприкінці цього місяця.

Дані Netflix про глядацьку аудиторію показали, що перший сезон проєкту не увійшов навіть до 300 найпопулярніших шоу стримінгового сервісу в першій половині 2025 року.

З любов’ю, Меган, серіал про стиль життя, в якому герцогиня Сассекська готувала разом зі своїми знаменитими друзями, набрав 5,3 млн переглядів. Для порівняння, найпопулярнішою програмою на Netflix в той період був драматичний серіал Юнацтво з 145 млн переглядів.

Попередній документальний серіал Netflix Гаррі і Меган, що розповідає історію стосунків пари та їхній вихід з королівської родини, зібрав більше глядачів: після прем’єри в грудні 2022 року його подивилися 23,4 млн осіб.

Бела Баджарія, директорка з контенту Netflix, сказала, що Гаррі та Меган — впливові особистості, чиї історії знаходять відгук у глядачів у всьому світі.

– Реакція на їхню роботу говорить сама за себе — Гаррі та Меган дали глядачам можливість зазирнути в їхнє особисте життя, тому серіал швидко став одним з найпопулярніших на платформі, – додала Баджарія.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.