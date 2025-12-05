Netflix объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении Warner Bros., включая кино- и телестудии, HBO и HBO Max, за $72 млрд (общая стоимость предприятия — $82,7 млрд).

Это решение принято после нескольких недель конкурентной борьбы за актив, в которой Netflix опередила Paramount Skydance.

Сделка станет окончательной после отделения от Warner Bros. Discovery ее глобального сетевого подразделения Discovery Global, которое ожидается в третьем квартале 2026 года.

Что получит Netflix и почему это изменит индустрию

Поглощение объединит инновационную стриминговую платформу Netflix с более чем столетним наследием Warner Bros. и ее флагманскими франшизами. В этом списке – Игра престолов, Вселенная DC, Гарри Поттер, Клан Сопрано, Теория большого взрыва, Волшебник страны Оз, Одни из нас и другие.

В Netflix подчеркнули, что не будут менять способ работы Warner Bros. после сделки. Студия продолжит функционировать в привычном формате, в том числе и выпускать свои фильмы в кинопрокат, как это происходит сейчас.

Стриминг ожидает, что сделка даст зрителям больше выбора и больше высококачественного контента, а также усилит студийные возможности и расширит производство в США. Кроме того, в Netflix рассчитывают создать больше возможностей для творческой индустрии, обеспечить дополнительный доход акционерам и в перспективе $2–3 млрд экономии.

Что получат акционеры

По условиям соглашения акционеры Warner Bros. Discovery за каждую свою акцию получат $23,25 наличными и немного ценных бумаг Netflix, общая стоимость которых должна составить примерно $4,50 за акцию.

Чтобы выплаты не зависели от резких скачков цены Netflix на бирже, компании заложили простое правило: если цена акций стриминга перед закрытием сделки сильно изменится, акционерам просто выдадут фиксированное количество акций. Это сделано для того, чтобы сумма выплаты оставалась максимально прогнозируемой.

Сделку уже единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Далее она должна пройти регуляторные проверки, получить согласие акционеров WBD и дождаться завершения отделения подразделения Discovery Global. Ожидается, что процесс завершится в течение 12–18 месяцев.

Напомним, что сейчас Warner Bros. и HBO работают над новым масштабным проектом — сериалом о Гарри Поттере. Недавно съемочную площадку впервые посетила автор магической саги Джоан Роулинг — она осмотрела ход работы над адаптацией и встретилась с командой.

