Netflix оголосила про підписання остаточної угоди щодо придбання Warner Bros. включно з кіно- і телестудіями, HBO та HBO Max – за $72 млрд (загальна вартість підприємства – $82,7 млрд).

Це рішення ухвалено після кількох тижнів конкурентної боротьби за актив, у якій Netflix випередила Paramount Skydance.

Угода стане фінальною після відокремлення від Warner Bros. Discovery її глобального мережевого підрозділу Discovery Global, яке очікується у третьому кварталі 2026 року.

Що отримає Netflix і чому це змінить індустрію

Поглинання об’єднає інноваційну стримінгову платформу Netflix із більш ніж сторічною спадщиною Warner Bros. та її флагманськими франшизами. У цьому списку – Гра престолів, Всесвіт DC, Гаррі Поттер, Клан Сопрано, Теорія великого вибуху, Чарівник країни Оз, Останні з нас та інші.

В Netflix наголосили, що не змінюватимуть спосіб роботи Warner Bros. після угоди. Студія продовжить функціонувати у звичному форматі, зокрема й випускати свої фільми в кінопрокат, як це відбувається зараз.

Стримінг очікує, що угода дасть глядачам більше вибору і більше високоякісного контенту, а також посилить студійні можливості й розширить виробництво у США. Крім того, у Netflix розраховують створити більше можливостей для творчої індустрії, забезпечити додатковий дохід акціонерам та в перспективі $2–3 млрд економії.

Що отримають акціонери

За умовами угоди акціонери Warner Bros. Discovery за кожну свою акцію отримають $23,25 готівкою та трохи цінних паперів Netflix, загальна вартість яких має становити приблизно $4,50 за акцію.

Щоб виплати не залежали від різких стрибків ціни Netflix на біржі, компанії заклали просте правило: якщо ціна акцій стримінгу перед закриттям угоди сильно зміниться, акціонерам просто видадуть фіксовану кількість акцій. Це зроблено для того, щоб сума виплати залишалася максимально прогнозованою.

Угоду вже одностайно схвалили ради директорів обох компаній. Відтак вона має пройти регуляторні перевірки, отримати згоду акціонерів WBD та дочекатися завершення відокремлення підрозділу Discovery Global. Очікується, що процес закриють протягом 12–18 місяців.

Нагадаємо, що зараз Warner Bros. та HBO працюють над новим масштабним проєктом – серіалом про Гаррі Поттера. Нещодавно знімальний майданчик вперше відвідала авторка магічної саги Джоан Роулінг – вона оглянула хід роботи над адаптацією та зустрілася з командою.

Джерело : Netflix, Reuters

