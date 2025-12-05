Актриса Ким Кэтролл, известная ролью Саманты Джонс в сериале Секс в большом городе, вышла замуж в Лондоне.

На церемонии, где было всего 12 гостей, она обменялась свадебными клятвами со своим избранником – звукоинженером Расселом Томасом.

Ким Кэтролл вышла замуж

Частная церемония состоялась в Chelsea Old Town Hall – исторической лондонской ратуше, где часто проводят камерные свадебные торжества.

Сейчас смотрят

Для события 69-летняя Кэтролл выбрала костюм Dior. Образ дополняли перчатки Cornelia James и шляпка от Филиппа Трейси, который шьет головные уборы для королевской семьи.

Жених – 55-летний Рассел Томас – был в костюме, сшитом на заказ у Richard James.

Как познакомились Кэтролл и Томас

Пара встретилась в 2016 году на BBC, где Кэтролл была гостьей программы Woman’s Hour, а Томас там работал. После эфира они подписались друг на друга в соцсети X (ранее Twitter), и мужчина первым написал ей в личные сообщения.

В 2018 году актриса рассказывала, что их общение было “очень простым”. Впоследствии Рассел прилетел к Ким в Ванкувер, и они, по ее словам, “прекрасно поладили”, оставаясь вместе.

Актриса говорит о своем избраннике как о человеке с острым чувством юмора, добавляя, что ей комфортно рядом с ним. Для Ким Кэтролл это уже четвертый брак.

На днях стало известно, что американская певица Майли Сайрус обручилась со своим партнером, музыкантом Максом Морандо.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.