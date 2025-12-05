Звезда сериала Секс в большом городе вышла замуж: кто стал избранником Ким Кэтролл
- Актриса Ким Кэтролл вышла замуж в Лондоне.
- Частная церемония состоялась в ратуше, где было всего 12 гостей.
- Невеста была в костюме Dior, жених в наряде от Richard James.
Актриса Ким Кэтролл, известная ролью Саманты Джонс в сериале Секс в большом городе, вышла замуж в Лондоне.
На церемонии, где было всего 12 гостей, она обменялась свадебными клятвами со своим избранником – звукоинженером Расселом Томасом.
Ким Кэтролл вышла замуж
Частная церемония состоялась в Chelsea Old Town Hall – исторической лондонской ратуше, где часто проводят камерные свадебные торжества.
Для события 69-летняя Кэтролл выбрала костюм Dior. Образ дополняли перчатки Cornelia James и шляпка от Филиппа Трейси, который шьет головные уборы для королевской семьи.
Жених – 55-летний Рассел Томас – был в костюме, сшитом на заказ у Richard James.
Как познакомились Кэтролл и Томас
Пара встретилась в 2016 году на BBC, где Кэтролл была гостьей программы Woman’s Hour, а Томас там работал. После эфира они подписались друг на друга в соцсети X (ранее Twitter), и мужчина первым написал ей в личные сообщения.
В 2018 году актриса рассказывала, что их общение было “очень простым”. Впоследствии Рассел прилетел к Ким в Ванкувер, и они, по ее словам, “прекрасно поладили”, оставаясь вместе.
Актриса говорит о своем избраннике как о человеке с острым чувством юмора, добавляя, что ей комфортно рядом с ним. Для Ким Кэтролл это уже четвертый брак.
На днях стало известно, что американская певица Майли Сайрус обручилась со своим партнером, музыкантом Максом Морандо.