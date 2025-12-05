Акторка Кім Кетролл, відома роллю Саманти Джонс у серіалі Секс і місто, вийшла заміж у Лондоні.

На церемонії, де було лише 12 гостей, вона обмінялася весільними клятвами зі своїм обранцем – звукоінженером Расселом Томасом.

Кім Кетролл вийшла заміж

Приватна церемонія відбулася у Chelsea Old Town Hall – історичній лондонській ратуші, де часто проводять камерні весільні урочистості.

Зараз дивляться

Для події 69-річна Кетролл обрала костюм Dior. Образ доповнювали рукавички Cornelia James та капелюшок від Філіпа Трейсі, що шиє головні убори для королівської родини.

Наречений – 55-річний Рассел Томас – був у костюмі, пошитому на замовлення у Richard James.

Як познайомилися Кетролл і Томас

Пара зустрілася у 2016 році на BBC, де Кетролл була гостею програми Woman’s Hour, а Томас там працював. Після ефіру вони підписалися одне на одного у соцмережі X (раніше Twitter), і чоловік першим написав їй у приватні повідомлення.

У 2018 році акторка розповідала, що їхнє спілкування було “дуже простим”. Згодом Рассел прилетів до Кім у Ванкувер, і вони, за її словами, “чудово порозумілися”, залишившись разом.

Акторка каже про свого обранця як про як людину з гострим почуттям гумору, додаючи, що їй комфортно поруч із ним. Для Кім Кетролл це вже четвертий шлюб. У с

Днями стало відомо, що американська співачка Майлі Сайрус заручилася зі своїм партнером, музикантом Максом Морандо.

Джерело : People

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.