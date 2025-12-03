Американська співачка Майлі Сайрус заручилася зі своїм партнером, музикантом Максом Морандо.

Про заручини з’явилися після того, як 33-річна Сайрус і 27-річний Морандо разом пройшлися червоною доріжкою на світовій прем’єрі Аватар: Вогонь і попіл у Лос-Анджелесі.

У фільмі звучить її пісня Dream As One.

Майлі Сайрус заручилася

На фото співачка відкрито демонструвала розкішну обручку з діамантом, інкрустованим у масивну 14-каратну золоту оправу.

Пізніше представники ювелірного бренду Jacquie Aiche підтвердили, що прикраса створена на замовлення спеціально для Майлі.

На прем’єрі Сайрус з’явилася у чорній сукні без бретелей із лелітками, структурованим корсетом, пишною спідницею та шлейфом. Морандо обрав класичний чорний костюм і білу сорочку.

За кілька годин після прем’єри батько Макса, Ден Морандо, опублікував у соцмережах допис із привітаннями. Він поділився світлинами з приватного святкування, імовірно у суші-ресторані, де було чітко видно нову обручку Сайрус. На інших фото пара обіймається та усміхається у колі друзів і рідних.

Вперше Майлі засвітила обручку ще в середині листопада. Також вона показувала перстень під час святкування свого дня народження минулого вікенду. Тепер припущення отримали підтвердження.

Стосунки Майлі Сайрус і Макса Морандо

Пара познайомилася кілька років тому – раніше співачка розповідала, що ходила на сліпе побачення. Втім, сліпим, як виявилося, воно було лише для неї.

Натяк на роман Майлі вперше зробила у листопаді 2021 року, коли виклала спільні фото з Gucci Love Parade. У грудні того ж року пару бачили разом за лаштунками на шоу Miley’s New Year’s Eve Party у Маямі.

У квітні 2022 року їх заскочили за поцілунками в Лос-Анджелесі, а за пів року джерела повідомили, що стосунки стали “дуже серйозними”.

Морандо для співачки не лише коханий, а й музичний колега – він працював над кількома її треками. У 2024 році Макс супроводжував Майлі на Греммі, де вона отримала дві нагороди за хіт Flowers. Потім закохані зʼїхалися.

Майлі Сайрус називає Макса Морандо своїм натхненням і зізналася, що вони чудово розуміють одне одного, попри приналежність до різних поколінь: вона належить до мілленіалів, він – до покоління Z.

