Национальный совет кинокритиков США включил фильм 2000 метров до Андреевки украинского режиссера Мстислава Чернова в пятерку лучших документальных фильмов 2025 года.

Эта организация считается одной из самых влиятельных в киноиндустрии. Несмотря на то, что совет уже объявил список лауреатов этого года, церемония награждения состоится 13 января 2026 года в Нью-Йорке.

Какие фильмы попали в список

Вместе с украинской лентой в первую пятерку документальных работ вошли следующие фильмы:

Приди ко мне в добром свете (Come See Me in the Good Light)

Моя мама Джейн (My Mom Jayne)

Натчез (Natchez)

Оруэлл: 2+2=5.

Это фильмы, которые уже побеждали на международных фестивалях, а также резонансные проекты от крупных студий.

Лента Мстислава Чернова рассказывает об одном из эпизодов украинского контрнаступления осенью 2023 года.

В нем показаны бои Третьей штурмовой бригады за Андреевку, населенный пункт в 10 км от Бахмута, и цена, которой украинские военные завоевывают каждый метр освобожденной земли.

Фильм Чернова в лонг-листе Оскара 2026

Лента украинского режиссера уже прошла квалификацию на премию Оскар, попав в длинный список документальных, международных и анимационных фильмов, допущенных к номинации.

В этом году за попадание в шорт-лист соревнуются 201 документальный фильм, 86 международных и 35 анимационных работ.

Короткий список претендентов Академия объявит уже совсем скоро – 16 декабря 2025 года.

Мстислав Чернов ранее уже получил первый для Украины Оскар. В 2024 году его фильм «20 дней в Мариуполе» стал первой нетехнической победой украинского кино в истории премии.

