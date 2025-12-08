Кинокритики США включили 2000 метров до Андреевки в пятерку лучших документалок
- Лента Чернова показывает бои Третьей штурмовой бригады за Андреевку осенью 2023 года.
- В пятерку лучших документальных фильмов также вошли четыре иностранных проекта.
- Церемония награждения лауреатов состоится 13 января 2026 года в Нью-Йорке.
Национальный совет кинокритиков США включил фильм 2000 метров до Андреевки украинского режиссера Мстислава Чернова в пятерку лучших документальных фильмов 2025 года.
Эта организация считается одной из самых влиятельных в киноиндустрии. Несмотря на то, что совет уже объявил список лауреатов этого года, церемония награждения состоится 13 января 2026 года в Нью-Йорке.
Какие фильмы попали в список
Вместе с украинской лентой в первую пятерку документальных работ вошли следующие фильмы:
- Приди ко мне в добром свете (Come See Me in the Good Light)
- Моя мама Джейн (My Mom Jayne)
- Натчез (Natchez)
- Оруэлл: 2+2=5.
Это фильмы, которые уже побеждали на международных фестивалях, а также резонансные проекты от крупных студий.
Лента Мстислава Чернова рассказывает об одном из эпизодов украинского контрнаступления осенью 2023 года.
В нем показаны бои Третьей штурмовой бригады за Андреевку, населенный пункт в 10 км от Бахмута, и цена, которой украинские военные завоевывают каждый метр освобожденной земли.
Фильм Чернова в лонг-листе Оскара 2026
Лента украинского режиссера уже прошла квалификацию на премию Оскар, попав в длинный список документальных, международных и анимационных фильмов, допущенных к номинации.
В этом году за попадание в шорт-лист соревнуются 201 документальный фильм, 86 международных и 35 анимационных работ.
Короткий список претендентов Академия объявит уже совсем скоро – 16 декабря 2025 года.
Мстислав Чернов ранее уже получил первый для Украины Оскар. В 2024 году его фильм «20 дней в Мариуполе» стал первой нетехнической победой украинского кино в истории премии.
Фото: скриншот из трейлера