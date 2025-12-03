В США открыли сезон кинопремий церемонией Gotham Awards, которая формирует новые тренды года.

Выбор жюри в категории Лучший документальный фильм немало удивил – победу отдали режиссерке Юлии Локтевой, которая родилась в России, а затем с родителями уехала в США.

На Gotham Awards победил фильм о россиянах

За победу в номинации на 35-й церемонии соревновались пять документальных лент.

Сейчас смотрят

2000 метров до Андреевки – режиссер Мстислав Чернов, получивший первый Оскар для Украины;

BLKNWS: Terms & Conditions – режиссер Келил Джозеф;

Мои нежелательные друзья: Часть I – Последний воздух в Москве – режиссер Юлия Локтева, которая сейчас называет себя Джулия Локтев;

Идеальная соседка – режиссер Гита Гандбир;

Возьми душу в руку и иди – режиссер Сепидех Фарси.

Лента Локтевой сфокусирована на представителях “независимой российской журналистики”, которые выехали из РФ из-за преследований со стороны властей.

Режиссер представляет их опыт как попытку сохранить профессию в условиях путинской цензуры в период, непосредственно предшествовавший полномасштабному вторжению в Украину.

На этом фоне лента Чернова, посвященная преступлениям России и документированию украинского сопротивления, оказалась вне списка награжденных. Издание Variety называет победу Локтевой одним из самых неожиданных решений церемонии.

Gotham Awards 2025 – список победителей

Лучший фильм – Одна битва за другой

Лучший международный фильм – Это был просто несчастный случай

Лучший режиссер – Джафар Панахи (Это был просто несчастный случай)

Прорыв года среди режиссеров – Акинола Дэвис-младший (Тень моего отца)

Лучший оригинальный сценарий – Это был просто несчастный случай

Лучший адаптированный сценарий – Пилион

Лучшая главная роль – Сопе Дирису (Тень моего отца)

Лучшая роль второго плана – Вунми Мосаку (Грешники)

Прорыв года среди актеров – Абу Сангара (История Сулеймана)

Напомним, что украинский документальный фильм 2000 метров до Андреевки режиссера Мстислава Чернова прошел квалификацию на кинопремию Оскар. Шорт-лист претендентов объявят 16 декабря 2025 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.