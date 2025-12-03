В США открыли сезон кинопремий церемонией Gotham Awards, которая формирует новые тренды года.

Выбор жюри в категории Лучший документальный фильм немало удивил – победу отдали режиссерке Юлии Локтевой, которая родилась в России, а затем с родителями уехала в США.

На Gotham Awards победил фильм о россиянах

За победу в номинации на 35-й церемонии соревновались пять документальных лент.

  • 2000 метров до Андреевки – режиссер Мстислав Чернов, получивший первый Оскар для Украины;
  • BLKNWS: Terms & Conditions – режиссер Келил Джозеф;
  • Мои нежелательные друзья: Часть I – Последний воздух в Москве – режиссер Юлия Локтева, которая сейчас называет себя Джулия Локтев;
  • Идеальная соседка – режиссер Гита Гандбир;
  • Возьми душу в руку и иди – режиссер Сепидех Фарси.

Лента Локтевой сфокусирована на представителях “независимой российской журналистики”, которые выехали из РФ из-за преследований со стороны властей.

Режиссер представляет их опыт как попытку сохранить профессию в условиях путинской цензуры в период, непосредственно предшествовавший полномасштабному вторжению в Украину.

На этом фоне лента Чернова, посвященная преступлениям России и документированию украинского сопротивления, оказалась вне списка награжденных. Издание Variety называет победу Локтевой одним из самых неожиданных решений церемонии.

Gotham Awards 2025 – список победителей

  • Лучший фильм – Одна битва за другой
  • Лучший международный фильм – Это был просто несчастный случай
  • Лучший режиссер – Джафар Панахи (Это был просто несчастный случай)
  • Прорыв года среди режиссеров – Акинола Дэвис-младший (Тень моего отца)
  • Лучший оригинальный сценарий – Это был просто несчастный случай
  • Лучший адаптированный сценарий – Пилион
  • Лучшая главная роль – Сопе Дирису (Тень моего отца)
  • Лучшая роль второго плана – Вунми Мосаку (Грешники)
  • Прорыв года среди актеров – Абу Сангара (История Сулеймана)

Напомним, что украинский документальный фильм 2000 метров до Андреевки режиссера Мстислава Чернова прошел квалификацию на кинопремию Оскар. Шорт-лист претендентов объявят 16 декабря 2025 года.

