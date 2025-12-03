Фильм 2000 метров до Андреевки проиграл на Gotham Awards российским журналистам
- 35-я церемония Gotham Awards открыла сезон кинопремий в США.
- В категории Лучший документальный фильм победила лента о российских журналистах.
- Фильм 2000 метров до Андреевки Мстислава Чернова остался без награды.
В США открыли сезон кинопремий церемонией Gotham Awards, которая формирует новые тренды года.
Выбор жюри в категории Лучший документальный фильм немало удивил – победу отдали режиссерке Юлии Локтевой, которая родилась в России, а затем с родителями уехала в США.
На Gotham Awards победил фильм о россиянах
За победу в номинации на 35-й церемонии соревновались пять документальных лент.
- 2000 метров до Андреевки – режиссер Мстислав Чернов, получивший первый Оскар для Украины;
- BLKNWS: Terms & Conditions – режиссер Келил Джозеф;
- Мои нежелательные друзья: Часть I – Последний воздух в Москве – режиссер Юлия Локтева, которая сейчас называет себя Джулия Локтев;
- Идеальная соседка – режиссер Гита Гандбир;
- Возьми душу в руку и иди – режиссер Сепидех Фарси.
Лента Локтевой сфокусирована на представителях “независимой российской журналистики”, которые выехали из РФ из-за преследований со стороны властей.
Режиссер представляет их опыт как попытку сохранить профессию в условиях путинской цензуры в период, непосредственно предшествовавший полномасштабному вторжению в Украину.
На этом фоне лента Чернова, посвященная преступлениям России и документированию украинского сопротивления, оказалась вне списка награжденных. Издание Variety называет победу Локтевой одним из самых неожиданных решений церемонии.
Gotham Awards 2025 – список победителей
- Лучший фильм – Одна битва за другой
- Лучший международный фильм – Это был просто несчастный случай
- Лучший режиссер – Джафар Панахи (Это был просто несчастный случай)
- Прорыв года среди режиссеров – Акинола Дэвис-младший (Тень моего отца)
- Лучший оригинальный сценарий – Это был просто несчастный случай
- Лучший адаптированный сценарий – Пилион
- Лучшая главная роль – Сопе Дирису (Тень моего отца)
- Лучшая роль второго плана – Вунми Мосаку (Грешники)
- Прорыв года среди актеров – Абу Сангара (История Сулеймана)
Напомним, что украинский документальный фильм 2000 метров до Андреевки режиссера Мстислава Чернова прошел квалификацию на кинопремию Оскар. Шорт-лист претендентов объявят 16 декабря 2025 года.