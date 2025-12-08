Національна рада кінокритиків США внесла фільм 2000 метрів до Андріївки українського режисера Мстислава Чернова до п’ятірки найкращих документальних стрічок 2025 року.

Ця організація вважається однією з найвпливовіших у кіноіндустрії. Попри те, що рада вже оголосила список лауретів цього року, церемонія нагородження відбудеться 13 січня 2026-го у Нью-Йорку.

Які фільми потрапили до списку

Разом з українською стрічкою до першої пʼятірки документальних робіт увійшли наступні фільми:

Прийди до мене у доброму світлі (Come See Me in the Good Light)

Моя мама Джейн (My Mom Jayne)

Натчез (Natchez)

Орвелл: 2+2=5.

Це фільми, що вже здобували перемоги на міжнародних фестивалях, а також резонансні проєкти від великих студій.

Стрічка Мстислава Чернова розповідає про один із епізодів українського контрнаступу восени 2023 року.

У ньому показані бої Третьої штурмової бригади за Андріївку, населений пункт за 10 км від Бахмута, та ціна, якою українські військові виборюють кожен метр звільненої землі.

Фільм Чернова у лонглісті Оскара 2026

Стрічка українського режисера вже пройшла кваліфікацію на премію Оскар, потрапивши до довгого списку документальних, міжнародних та анімаційних фільмів, допущених до номінації.

Цього року за потрапляння до шортліста змагаються 201 документальний фільм, 86 міжнародних та 35 анімаційних робіт.

Короткий список претендентів Академія оголосить вже зовсім скоро – 16 грудня 2025 року.

Мстислав Чернов раніше вже отримав перший для України Оскар. У 2024 році його фільм 20 днів у Маріуполі став першою не технічною перемогою українського кіно в історії премії.

