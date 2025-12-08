Уже сегодня, 8 декабря в 20:00 на телеканале ICTV2 выйдет первый эпизод нового сериала Служба 112. Проект, созданный в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией, рассказывает о буднях экстренных служб.

Одну из главных ролей в сериале сыграл актер Артем Позняк. Он воплотил на экране образ руководителя отделения патрульных полицейских, полковника Ивана Богуна.

Примечательно, что Артем действительно серьезно задумывался о карьере силовика, но выбрал актерство. Почему творческая профессия победила и какие еще интересные факты мы узнали о звезде сериала Служба 112 – читайте в нашей подборке.

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Кем хотел быть Артем Позняк

Мама актера работала в правоохранительных органах, и именно это вдохновило Артема на выбор профессии. Позняк признался, что стремился быть настоящим суперменом в жизни, поэтому пошел в военные.

Впрочем, в конце концов выбрал актерство, ведь оно позволяет примерять разные характеры и преодолевать новые и новые вызовы. К слову, нередко Артему Позняку достаются именно роли военных, следователей и полицейских.

Кто предсказал успех актеру

В жизни Артема были непростые периоды. В частности, в течение долгих 12 лет актера не приглашали на главные роли. Говорит, что в тот период работал на телевидении и уже даже не надеялся на прорыв.

Однако еще в юности гадалка предсказала ему счастье в профессии, сказав загадочную фразу: “Будешь работать на машинах с большими колесами”.

Артем понял смысл предсказания только тогда, когда получил одну из своих первых главных ролей. Он с удивлением отметил, что все машины на съемочной площадке — от мобильного генератора до его гримерки — были на больших колесах.

История знакомства с женой

Брак актера уже семь лет. Его избранницу зовут Александра, и она – режиссер. Прежде чем пожениться, пара пять лет была в отношениях, которые завязались довольно нетривиально.

Артем увидел в сети фото девушки и написал, что такое не следует выставлять. Александра ответила, что он не имеет права диктовать, что ей делать.

Так они познакомились, впоследствии выяснив, что не просто уже пересекались раньше, но и имели общего мастера в университете, но Позняк учился на курс старше. Александру он тогда не запомнил, а вот она заметила его сразу.

Интересно, что в своих проектах жена Позняка не снимает и даже на кастинги зовет не часто. В режиссерской профессии Александра довольно успешно развивается, и Артем говорит, что нередко любимая зарабатывает больше, чем он.

Стихи в честь рождения дочери

В браке у пары появилась дочь Евгения. Артем присутствовал на родах, и в день, когда родилась малышка, он написал для нее стихи, которые хочет прочитать, когда она повзрослеет.

У Артема Позняка также есть старшая дочь от предыдущих отношений. Актер поделился, что он – мягкий и нежный отец, полная противоположность своих непреклонных экранных героев. К слову, у полковника Богуна из Службы 112 непростые отношения с сыном-мажором.

Артем Позняк и цветы

Несмотря на свою брутальную внешность, Артем обожает, когда ему дарят цветы. При этом его любимая, наоборот, не в восторге от срезанных букетов.

Поэтому, когда актер работал в театре и приносил с представлений охапки цветов, все соседки думали, что это он несет цветы жене. Они всегда хвалили его за это, хотя на самом деле все было наоборот.

Наставник нового поколения актеров

Артем совмещает карьеру актера с преподаванием в университете – передает опыт следующему поколению актеров.

После начала полномасштабного вторжения Позняк даже организовал учебный процесс в экстремальных условиях: онлайн-занятия, экзамены во время поездок с гуманитарной помощью, переезды студентов в более спокойные регионы.

Слушатели его курса тепло называют себя “познятами” или “позняками”, дружеские отношения с ними делают обучение особенным.

Напоминаем, что оценить игру Артема Позняка в процедурале Служба 112 можно сегодня, 8 декабря, в 20:00 на телеканале ICTV2.

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