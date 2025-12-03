Я – вишенка: Екатерина Варченко о выборе жить в Украине, вызовах и Службе 112

Уже 8 декабря в 20:00 на канале ICTV2 стартует новый многосерийный процедурал Служба 112. Сериал рассказывает о работе полицейских, спасателей и парамедиков – тех, кто ежедневно помогает другим, рискуя собственной жизнью.

Одну из главных ролей в проекте, созданном в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией, сыграла актриса Екатерина Варченко. Ее героиня – парамедик Анастасия Шемкивская, на долю которой выпадет много испытаний – профессиональных и личных.

С вызовами во время съемок столкнулась и сама Екатерина. О них, а также об актерстве, материнстве и ментальном состоянии звезда рассказала в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

Екатерина Варченко о сериале Служба 112

– Ваша героиня Анастасия, кажется, переживает непростой период, она на пороге перемен…

– Да, моя Настя вместе с коллегами как спасатели помогает людям в условиях войны, ведь все события в сериале связаны с настоящим. И действительно, ее ждет много перемен.

У Насти сложная семейная ситуация – болезненное расставание с любимым. Все сложно, потому что между ними до сих пор есть чувства, общий ребенок, и где-то в глубине души остается надежда, что, возможно, не все потеряно. Это открытый и болезненный процесс.

– Что было самым тяжелым на съемках? Раньше ваши коллеги рассказывали, что носить форму и костюм спасателя – это настоящее испытание.

– Конечно, но я играю парамедика, у меня нет тяжелого спецкостюма. Но помню смену, когда снимали прилет в детский сад.

Мы надевали реальное снаряжение спасателей: тяжелые баллоны, маски, в которых нужно дышать, специальные костюмы.

Честно вам скажу, баллон очень тяжелый. Нам, девушкам, это давалось сложнее, чем мужчинам, хотя и им было непросто.

– В кадре спасали людей?

– Да, приходилось оказывать первую медицинскую помощь, вытаскивать из домов, где был пожар. Это было сложно.

Сложно было и в ночные смены: были повторы, ведь хотелось идеальных кадров, после неудачного дубля приходилось надевать все снаряжение снова.

Все было на уровне: некоторые съемки проходили на закрытых объектах, конечно, по предварительной договоренности с администрацией.