Я – вишенка: Екатерина Варченко о выборе жить в Украине, вызовах и Службе 112
Уже 8 декабря в 20:00 на канале ICTV2 стартует новый многосерийный процедурал Служба 112. Сериал рассказывает о работе полицейских, спасателей и парамедиков – тех, кто ежедневно помогает другим, рискуя собственной жизнью.
Одну из главных ролей в проекте, созданном в сотрудничестве с МВД, ГСЧС и Нацполицией, сыграла актриса Екатерина Варченко. Ее героиня – парамедик Анастасия Шемкивская, на долю которой выпадет много испытаний – профессиональных и личных.
С вызовами во время съемок столкнулась и сама Екатерина. О них, а также об актерстве, материнстве и ментальном состоянии звезда рассказала в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.
Екатерина Варченко о сериале Служба 112
– Ваша героиня Анастасия, кажется, переживает непростой период, она на пороге перемен…
– Да, моя Настя вместе с коллегами как спасатели помогает людям в условиях войны, ведь все события в сериале связаны с настоящим. И действительно, ее ждет много перемен.
У Насти сложная семейная ситуация – болезненное расставание с любимым. Все сложно, потому что между ними до сих пор есть чувства, общий ребенок, и где-то в глубине души остается надежда, что, возможно, не все потеряно. Это открытый и болезненный процесс.
– Что было самым тяжелым на съемках? Раньше ваши коллеги рассказывали, что носить форму и костюм спасателя – это настоящее испытание.
– Конечно, но я играю парамедика, у меня нет тяжелого спецкостюма. Но помню смену, когда снимали прилет в детский сад.
Мы надевали реальное снаряжение спасателей: тяжелые баллоны, маски, в которых нужно дышать, специальные костюмы.
Честно вам скажу, баллон очень тяжелый. Нам, девушкам, это давалось сложнее, чем мужчинам, хотя и им было непросто.
– В кадре спасали людей?
– Да, приходилось оказывать первую медицинскую помощь, вытаскивать из домов, где был пожар. Это было сложно.
Сложно было и в ночные смены: были повторы, ведь хотелось идеальных кадров, после неудачного дубля приходилось надевать все снаряжение снова.
Все было на уровне: некоторые съемки проходили на закрытых объектах, конечно, по предварительной договоренности с администрацией.
Екатерина Варченко об актерстве и материнстве
– Вы рассказывали, что ради съемок в сериале Хозяйка удалили родинку. На что вы еще готовы ради крутой роли?
– Если это действительно крутой проект, и потребуются кардинальные изменения – я готова. Стремлюсь к разнообразию, не люблю повторяться.
Конечно, когда читаешь голливудские истории, где актеры набирают или сбрасывают 30 кг, как Хоакин Феникс для Джокера, то это впечатляет.
Пока у меня не было таких предложений, но я за профессионализм и разнообразие, поэтому – готова: перекраситься, постричься кардинально, набрать, похудеть.
– Кроме кино, вы еще работаете в театре, ездите с представлениями по Украине. С кем остаются ваши дети, когда вы на гастролях?
– С бабушкой и дедушкой, и сестра мне тоже помогает. Я очень благодарна своим родителям: они – мои няни и друзья. Я не волнуюсь, потому что знаю, что мои ребята будут в безопасности.
– Сколько лет вашим сыновьям – Кристиану Дориану и Эмилю?
– Дориану сейчас девять лет, Эмильчику – четыре. Дориан сейчас уже позиционирует себя как взрослый. Раньше он обожал животных и хотел дома маленький зоопарк… Не появился (смеется, – Ред.). Мы с одной кошкой не можем разобраться, а что уж говорить о других животных!
Дориан у нас сейчас – техник-инженер. Он знает все о смартфонах, телефонах, VR, а в прошлом году ходил на курсы дронов. Да, это нужно ездить, не всегда получается… А где-то полгода назад сказал: мама, хочу японский учить. И сейчас он учит японский язык онлайн с преподавателем. Уже даже как-то шпрехает.
У него мечта – поехать в Японию, побывать в Токио, это очень круто! Поэтому я, как мама, стараюсь подпитывать мечту и поддерживаю его.
– А малыш?
– Малыш у нас — артист! Он очень много перенимает от дедушки, который, как говорится, актер, так и не ставший актером, – не состоялся. У малыша прекрасное и четкое чувство ритма: он обожает Майкла Джексона.
Когда пришел в новый садик, не воспринимал их музыку и танцы про “дождик, облачка”, говорил: “Я люблю Майкла Джексона, хочу танцевать только так!”. Сейчас он уже танцует в первой линии, в садике очень профессиональный и классный преподаватель хореографии. Эмиль у нас очень артистичный.
– Вы наказываете детей?
– У нас есть здоровые “нет” и здоровые запреты. Я не бью детей, но иногда бывают моменты, когда я срываюсь. Не ставлю условий, но считаю, что должен быть родительский авторитет, и именно родители несут ответственность.
Дети должны отвечать за свои поступки. Также использую программу Family Link, иногда блокирую телефоны, когда они слишком долго сидят в смартфонах. Это здоровые “нет”, границы и пределы должны быть.
– Как вы справляетесь с безопасностью в быту?
– В школе есть все необходимое, чтобы дети были в безопасности. У старшего всегда есть фонарик и аварийный чемоданчик. Он, конечно, периодически пополняется новыми конфетами и снеками (смеется, – Ред.), потому что для детей это способ пережить опасность менее травматично.
Мы все следим за чатами, знаем, что и куда летит, но главное, что дети могут спуститься в укрытие и более-менее безопасно пережить это время.
– А ночью?
– У нас есть укрытие, но не очень комфортное для пребывания с детьми, а метро от нашего дома далеко. Когда повышен уровень опасности, мы с детьми переходим в коридор, где есть две стены.
Это тоже лотерея, я все понимаю, но мы вынуждены приспосабливаться. Иногда, честно вам скажу, я сплю, когда вижу в чате: вроде бы безопасно. Но потом, читая утренние новости, благодарю Бога.
У моей героини есть фраза, которую я вспоминаю после каждой тревоги, ее даже использовали в тизере Службы 112: “А если в следующий раз мы?”. Это та тревога, которая присутствует постоянно.
Екатерина Варченко о войне и стрессах
– В начале полномасштабной войны вы уезжали из Украины?
– Да, я с двумя детьми, сестрой и ее сыном уехали – сначала в Венгрию, потом год жили в Испании, в 40 минутах от Барселоны.
Это не было счастьем и радостью: поверьте, жить с двумя детьми, один из которых младенец, в другой стране, переживая за свою страну, за родителей, которые остались здесь… Были продукты от волонтеров, много помощи, и я готовила – этот процесс отвлекал и приносил удовольствие.
Вот тогда я много вязала: коврики, корзины, кошельки. Это приносило мне душевный уют в чужой стране.
– Почему решили вернуться? Ведь ракеты и блэкауты никуда не делись.
– Мы чужой стране не нужны. Я никого не осуждаю, каждый ищет свое безопасное место, но я не смогла там остаться. Хотя могла бы выучить испанский, он прекрасный и мелодичный, но не мой.
Знаете, там все время чувствовала себя вишенкой между пальмами, все время хотелось на родную землю. Я там постоянно искала вишни! Потому что я – вишенка, и моя земля здесь.
– Украинцы живут в состоянии перманентного стресса – как вы справляетесь?
– С психологом раз в неделю обсуждаю много вопросов. Есть также близкие люди, с которыми можно постоянно проговаривать это, пережить, поплакать.
Это жестоко, но мы привыкаем к некоторым вещам. Кажется, после окончания войны мы все равно определенный период будем жить с этой тревогой.
Помню, как наши дедушки говорили: “Главное, чтобы войны не было”. Тогда мы, дети, этого не понимали. Какая война в XXI веке? А теперь эти слова приобретают огромный смысл. Мы теперь своим детям, детство которых проходит на фоне войны, будем говорить то же самое.
– Что вам сейчас приносит вдохновение, где берете силы?
– Это работа, музыка, кино, книги. Был период, когда я не могла оторваться от чтения! Люблю гулять по книжным магазинам.
Я сейчас читаю книгу Атомные привычки и понимаю, что именно эти маленькие привычки приводят тебя к результату. Занимаюсь английским языком систематически, ставлю себе цели – 15 минут в день.
– Со спортом то же самое?
– Сейчас мой спорт – это моя занятость спектаклями. Я в отличной форме, мне нравится мое тело. Но разговаривая с мудрыми людьми, я понимаю: нужно вовремя делать какие-то вещи, потому что может быть поздно. Когда тебе 40+, все меняется.
Если бы я могла себе что-то посоветовать в 25, то рекомендовала бы чаще ходить к стоматологу, чтобы потом не тратить год на лечение межзубного кариеса (смеется, – Ред.). Но я считаю, что все складывается вовремя, а опыт приходит с годами.
– О чем жалеете и что бы посоветовали себе сейчас?
– Мой опыт в мои 36 – исключительно мой. Конечно, были ошибки, иногда было стыдно за какие-то вещи, где-то нужно было быть более честной и даже иметь шипы или вовремя сказать “нет”. Но это все – опыт.
Я ни о чем не жалею, а какие-то неурядицы, которые у меня, как у любого человека, есть сейчас, я стараюсь проработать и жить дальше.