У столичному кінотеатрі Жовтень з аншлагом відбувся допрем’єрний показ нового процедуралу ICTV2 Служба 112.

Вже не вперше шоуранери спочатку демонструють свої проєкти на великому екрані, створюючи атмосферу єдності та підтримки українського кіно.

На допремʼєрний показ завітали актори, медійники, військові, а також представники МВС, ДСНС та Нацполіції. Саме їхні фахівці допомагали створити максимально наближений до реальності серіал.

Передпоказ серіалу Служба 112

Перш ніж розпочався перегляд, телеведуча ICTV2 Юлія Зорій оголосила хвилину мовчання — на знак вдячності українським військовим, завдяки яким Україна продовжує триматися та розвиватися попри всі складнощі й жахи війни.

Процедурал Служба 112 присвячений нашим реаліям, у яких екстрені служби щодня рятують українців та ліквідують наслідки російських обстрілів. Це командна робота поліцейських, рятувальників, парамедиків та операторів служби 112.

– Головні персонажі – не супергерої, вони не вміють літати, не мають суперздібностей. Вони можуть вагатися, боятися, але щодня долають свій страх, щоб допомогти іншим… Хочу подякувати працівникам екстрених служб, які частково присутні в залі, і вклонитися перед вами, – наголосив шоуранер Дмитро Хрипун.

У серіалі, який складатиметься з 16 епізодів, знялися Андрій Ісаєнко, Артем Позняк, Анастасія Карпенко, Юрій Вихованець, Катерина Варченко, Роман Ясіновський, Катерина Вишнева, Катерина Олос, Руслан Мірошніченко та інші.

Серед них і Михайло Озеров – актор театру і кіно, який зараз служить у бригаді НГУ Хартія. Його колега по серіалу Андрій Ісаєнко подякував за захист Михайлу та усім військовослужбовцям.

– Дякую захисникам за те, що даєте змогу робити кіно. І дякую нашому колезі Мішані Озерову, який зараз захищає нашу країну на одному з найгарячіших напрямків, – зазначив Ісаєнко.

Що кажуть про Службу 112 у відомствах

Партнери серіалу з МВС, ДСНС та Нацполіції високо оцінили реалістичність історій та важливість уваги до роботи екстрених служб.

– Персонажі живі та реальні, в багатьох екранних героях поліцейські впізнають себе. Сержантка Петренко відгукнулась особисто мені – дуже харизматична. Вдячна команді ICTV2, знімальній групі, всім акторам, які так талановито показали моїх колег, – прокоментувала побачене керівниця департаменту комунікації Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Начальниця управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага пораділа тому, що в українському кінематографі з’явилися фільми про рятувальників.

– Завдяки таким проєктам у нас з’явилося багато прихильників і друзів. Адже колишніх ДСНСників не буває, навіть якщо людина просто знімалася в проєкті. В перші дні повномасштабного вторгнення мені телефонували саме актори, що грали рятувальників, і питали, яка потрібна допомога, – розповіла Світлана Водолага.

Показ процедуралу Служба 112 стартує 8 грудня. У серіалі 16 епізодів, які виходитимуть із понеділка по четвер о 20:00 на каналі ICTV2.

