Вже сьогодні, 8 грудня о 20:00 на телеканалі ICTV2 вийде перший епізод нового процедуралу Служба 112. Проєкт, створений у співпраці з МВС, ДСНС та Нацполіцією, розповідає про будні екстрених служб.

Одну з головних ролей у серіалі зіграв актор Артем Позняк. Він втілив на екрані образ керівника відділку патрульних поліцейських, полковника Івана Богуна.

Примітно, що Артем справді серйозно задумувався про карʼєру силовика, але обрав акторство. Чому творча професія перемогла та які ще цікаві факти ми дізналися про зірку серіалу Служба 112 – читайте у нашій підбірці.

Ким хотів бути Артем Позняк

Мама актора працювала в правоохоронних органах, і саме це надихнуло Артема на вибір професії. Позняк зізнався, що прагнув бути справжнім суперменом в житті, тому пішов у військові.

Втім, врешті обрав акторство, адже воно дозволяє приміряти різні характери та долати нові й нові виклики. До слова, нерідко Артему Позняку дістаються саме ролі військових, слідчих та поліцейських.

Хто наворожив успіх актору

В житті Артема були непрості періоди. Зокрема протягом довгих 12 років актора не запрошували на головні ролі. Каже, що в той період працював на телебаченні й уже навіть не сподівався на прорив.

Проте, ще у юнацтві ворожка напророкувала йому щастя у професії, сказавши загадкову фразу: “Будеш працювати на машинах із великими колесами”.

Артем збагнув сенс пророцтва, лише коли отримав одну зі своїх перших головних ролей. Він з подивом відзначив, що всі машини на знімальному майданчику – від мобільного генератора до його гримерки – були на великих колесах.

Історія знайомства з дружиною

Шлюбу актора уже сім років. Його обраницю звати Олександра, і вона – режисерка. Перш ніж побратися пара пʼять років була у стосунках, які завʼязалися доволі нетривіально.

Артем побачив у мережі фото дівчини, і написав, що таке не слід виставляти. Олександра відповіла, що він не має права диктувати, що їй робити.

Так вони познайомилися, згодом з’ясувавши, що не просто вже перетиналися раніше, а й мали спільного майстра в університеті, але Позняк вчився курсом старше. Олександру він тоді не запам’ятав, а ось вона помітила його одразу.

Цікаво, що у своїх проєктах дружина Позняка не знімає і навіть на кастинги кличе не часто. У режисерській професії Олександра доволі успішно розвивається, і Артем каже, що нерідко кохана заробляє більше, ніж він.

Вірші на честь народження доньки

У шлюбі в пари зʼявилася донька Євгенія. Артем був присутнім на пологах, і в день, коли народилася маленька, він написав для неї вірші, які хоче прочитати, коли вона подорослішає.

В Артема Позняка також є старша донька від попередніх стосунків. Актор поділився, що він – мʼякий та ніжний батько, повна протилежність своїх непохитних екранних героїв. До слова, у полковника Богуна зі Служби 112 непрості стосунки із сином-мажором.

Артем Позняк і квіти

Попри свою брутальну зовнішність, Артем обожнює, коли йому дарують квіти. При цьому його кохана навпаки не в захваті від зрізаних букетів.

Тож коли актор працював у театрі й приносив з вистав оберемки квітів, всі сусідки думали, що це він несе квіти дружині. Вони завжди хвалили його за це, хоча насправді все було навпаки.

Наставник нового покоління акторів

Артем поєднує карʼєру актора із викладанням в університеті – передає досвід наступному поколінню акторів.

Після початку повномасштабного вторгнення Позняк навіть організував навчальний процес в екстремальних умовах: онлайн-заняття, іспити під час поїздок з гуманітарною допомогою, переїзди студентів у спокійніші регіони.

Слухачі його курсу тепло називають себе “познятами” або “позняками”, дружні стосунки з ними роблять навчання особливим.

Нагадуємо, що оцінити гру Артема Позняка у процедуралі Служба 112, можна сьогодні, 8 грудня, о 20:00 на телеканалі ICTV2.

