Британская актриса Кейт Уинслет эмоционально и откровенно раскритиковала навязчивый культ молодости и искусственного совершенства в Голливуде.

Звезда, которая уже много лет выступает за бодипозитив, на этот раз прямо заявила, что нынешняя погоня за “идеалом” выходит из-под контроля.

Уинслет об одержимости совершенством

Кейт Уинслет напомнила, что с 1997 года, с промотура фильма Титаник, она постоянно сталкивается с бодишеймингом и поэтому особенно чувствительна к теме внешнего давления. Актриса считает, что сейчас ситуация только ухудшается.

– Никто не слушает, потому что все стали одержимы идеей совершенства, чтобы получить больше лайков в Instagram. Это меня очень огорчает, – заявила Кейт.

Знаменитость отметила, что в Голливуде сейчас царят крайности: кто-то гордо демонстрирует свою естественность, но все больше людей прибегают к пластике, ботоксу и препаратам для похудения.

– Там творится чертов беспорядок, – резюмировала Уинслет.

Кейт Уинслет о старении

Актриса подчеркивает, что принимает естественный процесс старения и даже находит в нем красоту.

– Мое любимое – когда стареют руки. Это жизнь в твоих руках. Некоторые из самых красивых женщин, которых я знаю, старше 70. Меня огорчает, что молодые женщины не понимают, что такое настоящая красота, – с сожалением отметила звезда.

Кейт Уинслет убеждена – когда самооценка человека полностью зависит от внешности, это становится опасным.

Кстати, сейчас Уинслет готовится к выходу своего нового фильма Прощай, Джун, который как раз исследует темы старения и смерти.

На этот проект ее вдохновили личные переживания семьи после смерти матери в 2017 году. Сценарий написал 22-летний сын актрисы Джо Андерс – это его дебютная работа. Для самой Кейт эта лента – первая попытка в роли режиссера. Также она играет в ней главную роль и продюсирует картину.

Источник : PageSix

