Британська акторка Кейт Вінслет емоційно та відверто розкритикувала нав’язливий культ молодості та штучної досконалості в Голлівуді.

Зірка, яка вже багато років виступає за бодипозитив, цього разу прямо заявила, що нинішня гонитва за “ідеалом” виходить з-під контролю.

Вінслет про одержимість досконалістю

Кейт Вінслет нагадала, що з 1997 року, з промотуру фільму Титанік, вона постійно стикається з бодішеймінгом і тому особливо чутлива до теми зовнішнього тиску. Акторка вважає, зараз ситуація лише погіршується.

– Ніхто не слухає, бо всі стали одержимі ідеєю досконалості, щоб отримати більше лайків в Instagram. Це мене дуже засмучує, – заявила Кейт.

Знаменитість зазначила, що в Голлівуді зараз панують крайності: хтось гордо демонструє власну природність, але дедалі більше людей вдаються до пластики, ботоксу та препаратів для схуднення.

– Там коїться чортів безлад, – резюмувала Вінслет.

Кейт Вінслет про старіння

Акторка підкреслює, що приймає природний процес старіння і навіть знаходить у ньому красу.

– Моє улюблене – коли старіють руки. Це життя у твоїх руках. Деякі з найкрасивіших жінок, яких я знаю, старші за 70. Мене засмучує, що молоді жінки не розуміють, що таке справжня краса, – з жалем зауважила зірка.

Кейт Вінслет переконана – коли самоцінність людини повністю залежить від зовнішності, це стає небезпечним.

До речі, зараз Вінслет готується до виходу свого нового фільму Прощавай, Джун, який саме досліджує теми старіння та смерті.

На цей проєкт її надихнули особисті переживання сім’ї після смерті матері у 2017 році. Сценарій написав 22-річний син акторки Джо Андерс – це його дебютна робота. Для самої Кейт ця стрічка – перша спроба у ролі режисерки. Також вона грає у ній головну роль та продюсує картину.

Джерело : PageSix

