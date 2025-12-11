Директор Евровидения Мартин Грин обнародовал обращение к еврофанам после того, как сразу несколько стран объявили бойкот 70-му конкурсу из-за участия Израиля.

Сторонники конкурса ждали реакции от организаторов, возмущенные тем, что они не комментируют события на Ближнем Востоке.

Бойкот Евровидения 2026 – заявление Мартина Грина

В своем письме Грин напомнил, что конкурс был создан почти 70 лет назад после Второй мировой войны, и его форматом руководят четкие правила.

Сейчас смотрят

– Я знаю, что вы остро относитесь к событиям на Ближнем Востоке и к тому, как эти реалии связаны с песенным конкурсом Евровидение. Никого не может оставить равнодушным то, что мы видели в регионе в последние годы, – говорится в обращении.

Однако, по словам директора Евровидения, именно соблюдение регламента позволяет шоу оставаться площадкой, где участвуют все страны. Мартин Грин пообещал, что в 2026 году все вещатели будут обязаны выполнять правила, и нарушения не будут игнорироваться.

– Столкнувшись с разделенным миром, наш конкурс имеет привилегированную роль, предлагая пространство, где миллионы людей могут отметить то, что нас объединяет. Пространство, где музыка занимает центральное место. Пространство, которое приветствует каждого – кем бы вы ни были, где бы вы ни были и какими бы ни были ваши взгляды на мир вокруг нас, – считает Грин.

Отдельно он обратился к фанатам Ирландии, Испании, Словении, Нидерландов и Исландии – стран, объявивших бойкот юбилейному Евровидению в Вене. Директор конкурса назвал решение их вещателей «достойным» и выразил надежду, что сотрудничество с ними продолжится.

Что предшествовало обращению Грина

Напомним, что первой об отказе от участия в Евровидении 2026 объявила Ирландия, заявив, что участие в конкурсе “было бы невозможным” на фоне гибели мирных жителей в Газе. Впоследствии такое же решение приняли Испания, Словения, Нидерланды и Исландия.

Все пять вещателей заявили, что отказываются от участия, потому что не согласны с тем, что Израиль остается в составе конкурсантов. Это вызвало один из крупнейших кризисов конкурса за последние годы.

Источник : Eurovision

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.