Megogo Music Awards 2025: кто получил главные награды
- Megogo Music Awards 2025 собрала в Киеве самых заметных украинских артистов года.
- Победителями стали BRYKULETS, Phil It, DakhaBrakha и другие звезды в 11 категориях.
- Премия объединила музыкальные достижения и благотворительность, собрав более 818 тыс. грн.
Megogo Music Awards 2025 собрала в Киеве самых заметных артистов года и определила тех, чьи релизы оказали наибольшее влияние на украинскую музыку. Церемония состоялась 11 декабря и традиционно охватила широкий спектр жанров — от поп-музыки до инди-сцены и хип-хопа.
Ниже читайте полный список победителей, а также как именно выбирали лучших.
Кто стал триумфаторами Megogo Music Awards 2025
В этом году премия собрала 130 артистов и групп в 11 основных категориях, и конкуренция была очень высокой.
Среди ключевых имен, вошедших в победители премии Megogo Music Awards 2025, выделились как звезды больших сцен, так и новые голоса украинской музыки.
Megogo Music Awards 2025 — список победителей:
- Поп-артист года — Brykulets
- Новая волна поп-музыки — Азиза
- Инди-артист — Phil It
- Инди-группа — Ziferblat
- Новая волна: инди-группа — Світанок блакитний
- Новая волна: инди-артистка — Anna Petrash и SESTRO
- Хип-хоп альбом года — Рома Майк Таврия демо
- Альбом года — Палиндром — Машина для трансляции снов
- Мини-альбом года — Саша Чемеров — Dymna Sumish
- Клип года — DakhaBrakha — 9 nedilechok (режиссер Даша Ши)
Специальные и дополнительные награды:
- Возвращение года — Виталий Козловский
- Прорыв года (выбор MEGOGO) — Шугар
- Шоукейс года — MONATIK
- Самое масштабное шоу — Артем Пивоваров
- Музыка, конвертированная в помощь — temstime (собрал 30 835 грн донатов)
Отдельно отметили сразу двух победителей в категории Коллаборация года:
- Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара — Вымолил
- KRYLATA и GORIM! — Звездопад
Этот блок вошел в финальный список победителей Megogo Music Awards.
Как выбирали победителей
Механика определения лауреатов осталась комбинированной.
На результат влияли:
- 50% — оценки жюри,
- 25% — голосование на сайте премии,
- 25% — голоса через донаты, где наибольший вклад давал максимальный балл.
Именно поэтому премия стала не просто музыкальным событием, а и благотворительным проектом, ведь слушатели собирали средства для инициативы “Эвакуация. Реабилитация. Возвращение в строй” медицинской службы бригады Азов. В целом удалось собрать 818 157 грн.
Megogo Music Awards 2025 стала площадкой, где органично встретились массовая поп-музыка, независимая сцена и социально важная благотворительная составляющая.
Победители Megogo Music Awards 2025 этого года — это не только авторы популярных треков, но и исполнители, которые формируют современное звучание украинской музыки и активно взаимодействуют со своей аудиторией.
Премия показала, что украинская сцена остается разнообразной, смелой и способной поддерживать важные инициативы через творчество.