Megogo Music Awards 2025 собрала в Киеве самых заметных артистов года и определила тех, чьи релизы оказали наибольшее влияние на украинскую музыку. Церемония состоялась 11 декабря и традиционно охватила широкий спектр жанров — от поп-музыки до инди-сцены и хип-хопа.

Ниже читайте полный список победителей, а также как именно выбирали лучших.

Кто стал триумфаторами Megogo Music Awards 2025

В этом году премия собрала 130 артистов и групп в 11 основных категориях, и конкуренция была очень высокой.

Среди ключевых имен, вошедших в победители премии Megogo Music Awards 2025, выделились как звезды больших сцен, так и новые голоса украинской музыки.

Megogo Music Awards 2025 — список победителей:

  • Поп-артист года — Brykulets
  • Новая волна поп-музыки — Азиза
  • Инди-артист — Phil It
  • Инди-группа — Ziferblat
  • Новая волна: инди-группа — Світанок блакитний
  • Новая волна: инди-артистка — Anna Petrash и SESTRO
  • Хип-хоп альбом года — Рома Майк Таврия демо
  • Альбом года — Палиндром — Машина для трансляции снов
  • Мини-альбом года — Саша Чемеров — Dymna Sumish
  • Клип года — DakhaBrakha — 9 nedilechok (режиссер Даша Ши)

Специальные и дополнительные награды:

  • Возвращение года — Виталий Козловский
  • Прорыв года (выбор MEGOGO) — Шугар
  • Шоукейс года — MONATIK
  • Самое масштабное шоу — Артем Пивоваров
  • Музыка, конвертированная в помощь — temstime (собрал 30 835 грн донатов)

Отдельно отметили сразу двух победителей в категории Коллаборация года:

  • Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара — Вымолил
  • KRYLATA и GORIM! — Звездопад

Этот блок вошел в финальный список победителей Megogo Music Awards.

Как выбирали победителей

Механика определения лауреатов осталась комбинированной.

На результат влияли:

  • 50% — оценки жюри,
  • 25% — голосование на сайте премии,
  • 25% — голоса через донаты, где наибольший вклад давал максимальный балл.

Именно поэтому премия стала не просто музыкальным событием, а и благотворительным проектом, ведь слушатели собирали средства для инициативы “Эвакуация. Реабилитация. Возвращение в строй” медицинской службы бригады Азов. В целом удалось собрать 818 157 грн.

Megogo Music Awards 2025 стала площадкой, где органично встретились массовая поп-музыка, независимая сцена и социально важная благотворительная составляющая.

Победители Megogo Music Awards 2025 этого года — это не только авторы популярных треков, но и исполнители, которые формируют современное звучание украинской музыки и активно взаимодействуют со своей аудиторией.

Премия показала, что украинская сцена остается разнообразной, смелой и способной поддерживать важные инициативы через творчество.

