Певица Roxolana (Роксолана Сирота), которая в ноябре стала мамой дочери Софии, рассказала, как прошли роды, кто ей помогает с ребенком и вернулась ли она в форму.

Roxolana о родах и дочери

Roxolana в комментарии журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малынюк призналась, что, несмотря на сложную беременность, роды прошли хорошо.

— Роды — это единственная вещь за период беременности, которая была в реальности лучше, чем в ожидании. С этим мне очень повезло, со всем остальным есть нюансы. Токсикоз три месяца — это очень сложно, — поделилась исполнительница.

Вернуться в форму после родов Roxolana еще не успела. Говорит, что должна сбросить еще 4-5 лишних килограммов.

Сейчас смотрят

Певица рассказала, что с дочерью ей помогают родные и няня. Комментируя выбор имени для первенца, Roxolana объяснила, что считает имя София красивым, простым и благозвучным.

Ранее Roxolana признавалась, что начало ее беременности было очень тяжелым. У артистки был сильный токсикоз, из-за чего она “на три месяца выпала из жизни”.

Источник : Утро в большом городе

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.