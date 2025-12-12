С этим мне повезло: Roxolana о родах, няне и выборе имени для дочери
- В ноябре Roxolana родила дочь Софию.
- Певица рассказала, как прошли роды и кто ей помогает с первенцем.
- Также она призналась, успела ли уже вернуться в форму.
Певица Roxolana (Роксолана Сирота), которая в ноябре стала мамой дочери Софии, рассказала, как прошли роды, кто ей помогает с ребенком и вернулась ли она в форму.
Roxolana о родах и дочери
Roxolana в комментарии журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малынюк призналась, что, несмотря на сложную беременность, роды прошли хорошо.
— Роды — это единственная вещь за период беременности, которая была в реальности лучше, чем в ожидании. С этим мне очень повезло, со всем остальным есть нюансы. Токсикоз три месяца — это очень сложно, — поделилась исполнительница.
Вернуться в форму после родов Roxolana еще не успела. Говорит, что должна сбросить еще 4-5 лишних килограммов.
Певица рассказала, что с дочерью ей помогают родные и няня. Комментируя выбор имени для первенца, Roxolana объяснила, что считает имя София красивым, простым и благозвучным.
Ранее Roxolana признавалась, что начало ее беременности было очень тяжелым. У артистки был сильный токсикоз, из-за чего она “на три месяца выпала из жизни”.