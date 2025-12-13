Украину на Детском Евровидении 2025 года, которое состоится в Тбилиси, представит 10-летняя киевлянка София Нерсесян. Она одержала победу в Национальном отборе с композицией Мотанка.

Об этом говорится в трансляции Нацотбора.

Нацотбор на Детское Евровидение 2025 – победила София Нерсесян

София Нерсесян стала победительницей Нацотбора на Детское Евровидение 2025 и представит Украину на международном песенном конкурсе, который в этом году будет принимать Грузия.

Юная певица триумфировала с песней Мотанка, одержав победу по результатам смешанного голосования – 50% от зрителей и 50% от жюри, как и в предыдущие годы.

Нерсесян набрала в общей сложности 11 баллов: 6 от зрителей и 5 от жюри. Она стала победительницей по итогам зрительского голосования и заняла второе место по оценкам жюри.

В финал Нацотбора также вошли Ликерия Чирва, Ольга Нестерко, дуэт Златы Иванив и Владислава Васицкого, Всеволод Скрима и Ангелина Глогусь.

Что известно о представительнице Украины

10-летняя София Нерсесян из Киева — волонтер и принимает активное участие в благотворительных концертах.

Ее конкурсная песня Мотанка рассказывает об одном из самых сильных украинских оберегов, который матери дарят своим детям при рождении.

Во время войны этот символ приобретает особое значение: по легенде, когда ребенку угрожает опасность, у мотанки начинают светиться ниточки.

Песня Софии — это своеобразный манифест помощи и защиты, обращение всех детей Украины к миру с просьбой оберегать их жизнь.

Автором музыки и слов стала Светлана Тарабарова, а над аранжировкой работал Александр Сосин.

О Детском Евровидении 2025 года

Детское Евровидение 2025 года состоится 13 декабря в Тбилиси — после победы грузинского исполнителя Андрии Путкарадзе с композицией To My Mom в прошлом году.

Общественный вещатель Грузии GPB представил дизайн сцены. В центре размещен доли — традиционный грузинский барабан, который окружают скульптурные формы, вдохновленные горными ландшафтами, замками, укрепленными деревнями и башнями.

Айдентика конкурса подчеркивает единство, свободу и молодежный драйв.

Лозунг United by Music (Объединенные музыкой) в логотипе выполнен от руки. Динамичный шрифт и яркие цвета символизируют разнообразие, инклюзивность и совместное празднование.

В конкурсе этого года примут участие 18 стран.

В прошлом году Украину на Детском Евровидении представлял 12-летний Артем Котенко с композицией Hear Me Now. На сцене в Мадриде он занял третье место.

Фото: Суспільне Культура

