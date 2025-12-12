Певец скончался во львовской больнице, где лечился с середины ноября. Ему сделали операцию. Близкие говорили, что состояние Степана Гиги тяжелое, но стабильное.

Однако, к сожалению, 12 декабря сердце 66-летнего артиста остановилось.

Известие о смерти Степана Гиги взволновало многих коллег по сцене.

Артисты вспоминают его как исполнителя, чье творчество оказало влияние на несколько поколений слушателей, и выражают соболезнования семье и всем, кто знал легенду лично.

Хор Гомин

— Сегодня нас покинул настоящий метр украинской эстрады — Степан Гига. Для хора Гомин эта потеря ощущается по-особенному. Его легендарный хит Цей сон стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях, — сообщил коллектив хора.

— Спасибо Вам, Маэстро, за музыку, которая объединяет поколения и жанры. Спасибо, что дали нам возможность прикоснуться к Вашему творчеству и через него найти путь к сердцам многих украинцев. Ваши песни будут жить, пока мы поем. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память, — добавили в хоре.

Дзидзьо

Артист поделился личным воспоминанием о сотрудничестве со Степаном Гигой.

Однажды Дзидзьо написал композицию, которую решил доверить голосу Степана Гиги. Эта песня стала частью репертуара певца.

— Очень жаль потерять Степана Гигу. Светлая и вечная память. Помню, как-то я позвонил ему и сказал, что написал хорошую песню — Ты не моя. Мне тогда казалось, что она больше всего подходит именно к его голосу. Степан Петрович включил ее в свой репертуар, и я с радостью слушал, как она зазвучала в его исполнении. Степан Гига навсегда останется в истории украинской музыки и в наших сердцах, — написал Дзидзьо.

Павел Зибров

Для Павла Зиброва эта потеря стала очень личной. Он искренне говорит о значении, которое имело творчество Степана Гиги для украинцев.

— Степан… Светлая память, друг… Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек… Твой голос и твои песни — это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах! Искренние соболезнования родным. Покойся с миром…, — прокомментировал артист.

Алексей Суханов

Ведущий подчеркнул, что Степан Гига был артистом, который преданно служил украинской песне и оставил заметный след в культуре.

— Легенда, светлая память и низкий поклон… Вы поддерживали, вдохновляли, а ваша преданность украинской песне восхищала и вызывала исключительно безграничное уважение…, — написал Суханов.

Оксана Билозир

Певица написала, что талант и творчество Степана Гиги оставили глубокий след в сердцах слушателей.

— Сегодня украинская музыка понесла тяжелую утрату… Ушел из жизни Степан Гига — человек, чей талант, голос и искренность оставили глубокий след в сердцах многих. Это большая потеря для нашей культуры и для всех, кто знал и ценил его как художника и как человека. Светлая память, искренняя молитва и соболезнования родным и близким. Пусть Господь примет его душу, а песня и добро, которые он оставил после себя, будут жить вечно, — говорится в сообщении Билозир.

Оксана Билозир

Певица кратко почтила память артиста.

— Покойся с Богом, — написала она.

Ирина Федишин

Певица вспомнила, что путь Степана Гиги был непростым, но он всегда оставался честным с собой и преданным своей музыке.

— Есть люди, чье творчество не зависит от времени, моды или популярности. Оно рождается тихо — иногда тогда, когда мир еще не готов его услышать. Но проходят годы, и именно эти песни становятся источником — чистым, глубоким, настоящим. Степан был именно из таких людей. Во времена, когда это было совсем непопулярно, когда путь был непростым и не обещал быстрого признания, он не предал себя и не отвернулся от своего призвания. Он шел дальше — и его песни жили, — написала певица.

Федишин отметила, что смерть артиста — большая потеря для Украины, но его творчество останется с людьми на долгие годы.

