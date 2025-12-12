Сьогодні українська музична спільнота дізналася про втрату – пішов із життя народний артист України Степан Гіга.

Співак помер у львівській лікарні, де лікувався від середини листопада. Йому зробили операцію. Близькі говорили, що стан Степана Гіги тяжкий, але стабільний.

Однак, на жаль, 12 грудня серце 66-річного артиста зупинилося.

Зараз дивляться

Звістка про смерть Степана Гіги зворушила багатьох колег по сцені.

Митці згадують його як виконавця, чия творчість мала вплив на кілька поколінь слухачів, і висловлюють співчуття родині та всім, хто знав легенду особисто.

Хор Гомін

– Сьогодні нас покинув справжній метр української естради – Степан Гіга. Для хору Гомін ця втрата відчувається по-особливому. Його легендарний хіт Цей сон став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію та любов тисяч слухачів, які співали її разом з нами в залах та мільйонами переглядали в соцмережах, – повідомив колектив хору.

– Дякуємо Вам, Маестро, за музику, яка об’єднує покоління і жанри. Дякуємо, що дали нам можливість торкнутися Вашої творчості і через неї знайти шлях до сердець багатьох українців. Ваші пісні житимуть, доки ми співаємо. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять, – додали у хорі.

Dzidzio

Артист поділився особистим спогадом про співпрацю зі Степаном Гігою.

Одного разу Дзідзьо написав композицію, яку вирішив довірити голосу Степана Гіги. Ця пісня стала частиною репертуару співака.

– Дуже шкода втратити Степана Гігу. Світла і вічна пам’ять. Пам’ятаю, колись я зателефонував йому й сказав, що написав гарну пісню – Ти не моя. Мені тоді здавалося, що вона найбільше пасує саме до його голосу. Степан Петрович узяв її до свого репертуару, і я з радістю слухав, як вона зазвучала в його виконанні. Степан Гіга назавжди залишиться в історії української музики і у наших серцях, – написав Dzidzio.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михайло Хома (@dzidzio)

Павло Зібров

Для Павла Зіброва ця втрата стала дуже особистою. Він щиро говорить про значення, яке мала творчість Степана Гіги для українців.

– Степане…Світла пам’ять, друже…Серце стискається від болю і досі не віриться, що я пишу ці слова. Неймовірний артист, світла людина…Твій голос і твої пісні — це частина нашого життя, частина коду України, вони назавжди з нами, у наших серцях! Щирі співчуття рідним. Спочивай з миром…, – прокоментував артист.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Олексій Суханов

Ведучий наголосив, що Степан Гіга був артистом, який віддано служив українській пісні та залишив помітний слід у культурі.

– Легендо, світла пам’ять і низький уклін…Ви підтримували, надихали, а ваша відданість українській пісні захоплювала і викликала виключно на безмежну повагу…, – написав Суханов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олексій Суханов (@suhanov.official)

Оксана Білозір

Співачка написала, що талант і творчість Степана Гіги залишили глибокий слід у серцях слухачів.

– Сьогодні українська музика зазнала болісної втрати… Пішов із життя Степан Гіга — людина, чий талант, голос і щирість залишили глибокий слід у серцях багатьох. Це велика втрата для нашої культури й для всіх, хто знав і цінував його як митця і як людину. Світла пам’ять, щира молитва та співчуття рідним і близьким. Нехай Господь прийме його душу, а пісня і добро, які він залишив після себе, житимуть вічно, – йдеться у дописі Білозір.

Ірина Федишин

Співачка пригадала, що шлях Степана Гіги був непростим, але він завжди залишався чесним із собою й відданим своїй музиці.

– Є люди, чия творчість не залежить від часу, моди чи популярності. Вона народжується тихо – інколи тоді, коли світ ще не готовий її почути. Але минають роки, і саме ці пісні стають джерелом — чистим, глибоким, справжнім. Степан був саме з таких людей. У часи, коли це було зовсім непопулярно, коли шлях був непростим і не обіцяв швидкого визнання, він не зрадив себе і не відвернувся від свого покликання. Він ішов далі – і його пісні жили, – написала співачка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин ????Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Федишин зазначила, що смерть артиста – велика втрата для України, але його творчість залишиться з людьми на довгі роки.

Фото: Степан Гіга

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.