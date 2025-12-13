Обладательница второго места София Нерсесян вышла на сцену финала Детского Евровидения-2025 в Грузии с песней Мотанка. Певица представила номер в украинском стиле, наполненный глубоким символическим смыслом.

Как выступила София Нерсесян на Детском Евровидении

Номер Софии отличался эмоциональностью и продуманной визуальной целостностью.

Юная артистка появилась на сцене под номером 6 в белом костюме с красными бантиками и орнаментами в форме сердца, которые подчеокивали национальные мотивы постановки.

Она завоевала внимание публики композицией Мотанка, посвященной украинскому кукольному оберегу. В песне звучит голосами детей, которые нуждаются в защите и безопасности.

Выступление украинской участницы сопровождалось громкими овациями в зале.

Что известно о финале Детского Евровидения 2025

13 декабря на арене Olympic Palance в Тбилиси (Грузия) состоялся финал Детского Евровидения-2025. Украинка выступила под номером 6.

В финале Детского Евровидения в этом году участвовали 18 стран. Второй этап голосования стартовал после завершения последнего выступления во время прямого эфира.

Зрители имели около 15 минут для голосования.

Победителя или победительницу Детского Евровидения определяли по итогам голосования зрителей (50%) и жюри 17 стран-участниц (50%).

Незадолго до финала международного конкурса стало известно, что композиция Софии Нерсесян претерпела определенные изменения — в ней появилось больше англоязычного текста.

Что известно о Софии Нерсесян

Софии Нерсесян 10 лет, она родом из Киева. В свободное время девочка активно занимается волонтерской деятельностью и участвует в благотворительных концертах, помогая собирать средства для Вооруженных сил.

София одержала победу в национальном отборе, покорив зрителей звучанием композиции и собственной харизмой.

Автором музыки и текста песни стала Светлана Тарабарова, за аранжировку отвечал Александр Сосин.

София имеет большую дружную семью – родителей, сестру и брата.

