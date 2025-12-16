Медиакомпания Starlight Media и канал ICTV2 представили новый тизер сериала Возвращение, созданного в партнерстве с украинскими воинами.

Проект состоит из восьми эпизодов. В нем честно и без прикрас показан опыт возвращения с войны к гражданской жизни – с ее вызовами, сложностями и ситуациями, где граница между «своими» и «врагами» уже не так очевидна.

Сериал Возвращение – тизер и сюжет

Сюжет охватывает неделю из жизни главного героя – военного Александра Кречета в исполнении Евгения Григорьева.

Боец после ранения мечтает как можно быстрее вернуться в строй. Однако трудности с прохождением ВЛК и обещание погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский) заставляют его задержаться в столице и помочь сыну друга осуществить детскую мечту.

Неожиданное приключение становится для Кречета настоящим испытанием: гражданская жизнь, забота о десятилетнем ребенке и появление чувств к жене побратима оказываются сложнее любых боевых приказов. К тому же в голове воина упорно звучит голос Вербы, не дающий двигаться вперед.

Ситуация обостряется, когда на беззащитную семью побратима начинает охотиться влиятельный и жестокий бизнес-враг. Тогда Кречет делает то, что должен и умеет: рискуя собственной жизнью, защищает тех, кто уже стал для него родными.

Премьера запланирована на февраль 2026 года.

Сериал Возвращение — о жизни после войны

Эти приключения шоураннеры называют своеобразным путеводителем и для тех, кто возвращается с фронта, и для тех, кто ждет.

Сериал снят в жанре драмеди, что позволяет легко говорить о сложном. Здесь, как в реальной жизни, есть и драма, и ценность боевого братства, и сила черного юмора, которым «дышат» истории военных. Он, как спасительный круг, помогает не сдаваться и смеяться даже сквозь слезы.

– Драмеди – это возможность отразить реальность такой, какая она есть. Это не только о слезах, но и о смехе, без которого морально невозможно оставаться нормальным в условиях войны. О лучшем коллективе, быте, совместных задачах, операциях, в которых постоянно что-то происходит, но все время находится место юмору: как обычному, так и черному, конечно, – делится актер и военный Евгений Григорьев.

Возвращение – первый сериал, значительная часть команды которого имеет опыт военной службы. Половина актерского состава проекта – ветераны или военные (более 70 человек).

Воины также присоединились к работе над сценарием и стали частью производственной команды. В этом им помогла спецпрограмма стажировки, основанная Starlight Media и продакшеном Onset films. Проект создан для ветеранов, которые хотят попробовать себя в медийных профессиях.

– Мне действительно понравился сценарий: это жесткая история с непростым реальным возвращением, с ПТСР, с потерей друзей, потерей конечности. Главный герой по сюжету на протезе, я также на протезе. И мы показываем людям, что да, мы сильные, мы веселые, у нас классный юмор, но мы вот так возвращаемся, – говорит ветеран, общественный активист и один из главных героев сериала Олег Симороз.

В течение восьми серий зрители будут наблюдать за откровенным разговором об общем опыте и преодолении пути домой вместе.

– Наш сериал о тех, кто возвращается, и тех, кто ждет. О любви, дружбе, братстве и о той самой надежде, которая не дает остановиться. Возвращение не пытается учить или морализировать – сериал просто приглашает преодолеть путь рядом с героями. А потом оглянуться на тех, кто рядом в реальной жизни, и спросить: “Как ты?”. Потому что именно в единстве и возможности слышать – наша сила, – объясняет автор идеи сериала Дмитрий Хрипун.

Сериал Возвращение создан в партнерстве с Veteran Hub, Министерством по делам ветеранов и другими ветеранскими организациями.

