Медіакомпанія Starlight Media та канал ICTV2 представили новий тизер серіалу Повернення, створеного у партнерстві з українськими воїнами.

Проєкт складається з восьми епізодів. У ньому чесно й без прикрас показано досвід повернення з війни до цивільного життя – з його викликами, складнощами та ситуаціями, де межа між “своїми” й “ворогами” вже не така очевидна.

Серіал Повернення – тизер та сюжет

Сюжет охоплює тиждень з життя головного героя – військового Олександра Кречета у виконанні Євгена Григорʼєва.

Боєць після поранення мріє якнайшвидше повернутися у стрій. Проте труднощі з проходженням ВЛК та обіцянка загиблому побратиму Сергію Вербі (Олександр Рудинський) змушують його затриматися у столиці та допомогти сину друга здійснити дитячу мрію.

Несподівана пригода стає для Кречета справжнім випробуванням: цивільне життя, турбота про десятирічну дитину та поява почуттів до дружини побратима виявляються складнішими за будь-які бойові накази. До того ж в голові воїна вперто звучить голос Верби, що не дає рухатися вперед.

Ситуація загострюється, коли на беззахисну родину побратима починає полювати впливовий і жорстокий бізнес-ворог. Тоді Кречет робить те, що мусить та вміє: ризикуючи власним життям, захищає тих, хто вже став для нього рідними.

Премʼєра запланована на лютий 2026 року.

Серіал Повернення – про життя після війни

Ці пригоди шоуранери називають своєрідним путівником і для тих, хто повертається з фронту, і для тих, хто чекає.

Серіал знятий у жанрі драмеді, що дозволяє говорити легко про складне. Тут, як у справжньому житті, є і драма, і цінність бойового братерства, і сила чорного гумору, яким “дихають” історії військових. Він, як рятівне коло, допомагає не здаватися та сміятися навіть крізь сльози.

– Драмеді – це можливість відобразити реальність якою вона є. Це не тільки про сльози, а й про сміх, без якого морально неможливо залишатися нормально в умовах війни. Про найкращий колектив, побут, спільні задачі, операції, у яких постійно щось відбувається, але весь час знаходиться місце гумору: як звичайному, так і чорному, звісно, – ділиться актор та військовий Євген Григор’єв.

Повернення – перший серіал, значна частина команди якого має досвід військової служби. Половина акторського складу проєкту – ветерани або військові (понад 70 людей).

Воїни також долучалися до роботи над сценарієм і стали частиною виробничої команди. У цьому їм допомогла спецпрограма стажування, започаткована Starlight Media та продакшеном Onset films. Проєкт створено для ветеранів, які хочуть спробувати себе у медійних професіях.

– Мені справді сподобався сценарій: це жорстка історія з непростим реальним поверненням, з ПТСР, із втратою друзів, втратою кінцівки. Головний герой за сюжетом на протезі, я також на протезі. І ми показуємо людям, що так, ми сильні, ми веселі, у нас класний гумор, але ми ось так повертаємось, – говорить ветеран, громадський активіст та один із головних героїв серіалу Олег Симороз.

Протягом восьми серій глядачі спостерігатимуть за відвертою розмовою про спільний досвід і подоланням шляху додому разом.

– Наш серіал про тих, хто повертається, і тих, хто чекає. Про кохання, дружбу, братерство та про ту саму надію, що не дає зупинитися. Повернення не намагається вчити чи моралізувати – серіал просто запрошує здолати шлях поруч із героями. А потім озирнутися на тих, хто поруч у реальному житті, та спитати: “Як ти?”. Бо саме в єдності та можливості чути – наша сила, – пояснює автор ідеї серіалу Дмитро Хрипун.

Серіал Повернення створено у партнерстві з Veteran Hub, Міністерством у справах ветеранів та іншими ветеранськими організаціями.

