Год подходит к концу, а вместе с ним и один из самых обсуждаемых телевизионных проектов. После насыщенных эмоциями выпусков все больше зрителей интересуются, когда будет финал Холостяка и чем завершится история главного героя 14 сезона.

Когда будет финал Холостяка с Тарасом Цимбалюком, читайте в нашем материале.

Чем закончился 9 эпизод реалити Холостяк 14

В пятницу, 12 декабря, на телеканале СТБ вышел девятый эпизод романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цимбалюком. Этот выпуск стал по-настоящему решающим, ведь герой сезона познакомился с семьями девушек, которые остались в проекте, и сделал сложный выбор незадолго до финала.

Сейчас смотрят

Свидания получились максимально личными, ведь каждая из героинь сама определяла формат и локацию встречи. Было все — от тихих разговоров в родных городах до эмоциональных знакомств с родителями. Сам Тарас не скрывал, что именно семья много говорит о человеке и его истинных ценностях.

После серии встреч наступил момент истины, а именно церемония роз. На этот раз на столике было только два цветка, а напряжение в воздухе чувствовалось до последней минуты. Проект покинула Дарья Романец, а борьба за сердце Холостяка вышла на финишную прямую.

Холостяк 2025: когда финал

Заключительный выпуск зрители увидят 26 декабря. Финальный эпизод обещает быть эмоциональным и напряженным, ведь именно тогда станет известно, с кем главный герой решит связать свое будущее. Для многих зрителей это не просто романтическое реалити, а настоящая история выбора, сомнений и чувств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.