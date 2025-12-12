В пятницу, 12 декабря, на телеканале СТБ вышел девятый выпуск романтического реалити Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком.

Это был один из решающих эпизодов сезона, ведь Тарас познакомился с семьями девушек – своих потенциальных избранниц. К тому же на этот раз героини сами выбирали тематику и локации для свиданий.

– Люди в семье ведут себя иногда гораздо правдивее, чем они ведут себя с окружающими. Это уже следующий уровень доверия, когда тебя знакомят с родителями. Это почетно и важно, – отметил Цымбалюк перед началом визитов.

Как прошел 9 выпуск Холостяка 14 и кто из девушек не получил розу – читайте в обзоре Фактов ICTV.

Как прошел 9 выпуск Холостяка 14

Сначала Тарас отправился в Хмельницкий и встретился с Ирочкой, которая привела его в секретную локацию в парке – свое место силы.

Она показала Холостяку дерево, на котором любит сидеть и размышлять, и призналась: теперь всегда будет вспоминать здесь время, проведенное вместе. Время, когда им просто было комфортно посидеть, крепко обнявшись, и помолчать.

Чтобы закрепить момент, Ирочка предложила посадить вместе дерево, спрятав у корней бумажку с желаниями.

– Не знаю, как сложатся мои отношения с Ирой, но мы сажаем дерево, и оно будет здесь существовать и сможет стать опорой для кого-то в будущем, – предположил Цымбалюк.

Их общение продолжилось в спортивном зале за партией в теннис. Тарас отметил, что в движении и игре девушка раскрылась по-новому и выглядела вдохновленной. Главный герой также почувствовал, что Ирочка стала ему больше доверять, а подтверждением стали чувственные поцелуи.

После этого Ирочка познакомила Холостяка со своей мамой и младшим братом. Отец девушки живет отдельно и сейчас находится на временно оккупированной территории. Ирочка заметно волновалась, но Тарас поддержал ее.

Впоследствии главный герой поговорил с мамой героини один на один. Он впервые увидел детские фото девушки и узнал больше о ее характере. При этом Цымбалюк почувствовал, что Ирочка не до конца откровенна с мамой и имеет более глубокую эмоциональную связь с отцом.

Следующей стала встреча с Надин, которая подготовила необычное свидание. Оно началось в так называемой комнате ярости, где стояло много посуды, которую можно было разбивать об стены. По замыслу Надин, это помогает выплеснуть накопившиеся в отношениях эмоции.

Правда, Тарасу такой подход показался неэффективным и неконструктивным. Главный герой убежден, что все проблемы нужно проговаривать.

После этого пара отправилась в арт-студию, где смогла проявить чувства, играя с красками и рисуя друг на друге. На память об этом осталась фотосессия, которая, по мнению Холостяка, нарушила легкость и естественность момента.

Знакомство с родителями Надин прошло довольно тепло. Девушка не смогла сдержать эмоции от встречи с мамой и папой, поэтому ей понадобился носовой платок. Тарасу удалось найти общий язык с родителями Надин, и вечер прошел в дружеской атмосфере и с долгими разговорами.

– Несмотря на всю эту усталость, несмотря на гиперэмоциональную насыщенность дня, нам не хотелось расставаться. Я могу сказать, что в этот момент я был счастлив, – подытожил вечер Холостяк.

С Дашей Тарас встретился в Днепре, и она открыла ему часть своей профессиональной жизни, связанную с миром свадеб. Разговоры о работе свелись к откровенному признанию героини, что она не думала получить розу на прошлой неделе.

– Да, между нами, возможно, есть какой-то барьер, и наше общение не переходит в какую-то романтику, но, я думаю, у каждого просто своя какая-то динамика развития событий, – объяснил Цимбалюк.

Знакомство с родными Даши началось с конкурсов свадебной тематики. Сестры и подруга устроили викторину для Тараса, чтобы узнать, много ли он знает о девушке. Героиня особенно волновалась из-за того, что ее папа не хотел участвовать в съемках. Впрочем, когда она зашла в родительский сад, настроение сразу улучшилось.

Тарасу выпала возможность пожарить шашлыки с отцом Даши. От разговора у каждого остались непростые впечатления, ведь чувство настороженности не покидало, да и общая атмосфера показалась Холостяку тяжелой.

Для свидания с Настей главный герой приехал в картинг-центр. Здесь девушка показала свой драйвовый и азартный характер, однако Тарасу хотелось бы больше близости во время встречи.

Настя познакомила Холостяка со своей подругой Алисой, которая смутила его вопросами о будущем. Затем главный герой оказался под волной вопросов от мамы и крестной Насти. С отцом героини Тарас успел не только поговорить, но и налепить вареников. Несмотря на волнение Насти, вечер завершился в довольно интимной атмосфере.

Кто покинул Холостяк 14 в 9 выпуске

После таких разных свиданий и встреч с родителями героинь наступил момент истины – церемония роз.

Девушки обменялись друг с другом впечатлениями от времени, которое каждая провела с Тарасом. Не обошлось и без критических комментариев, ведь все планировали пройти дальше. Впрочем, роз на столике было только две.

Первую розу главный герой вручил Насте. Следующей к нему подошла Даша, которой Тарас сказал, что отец раскрыл ему ее намерения на проекте, – и это не любовь, а пиар свадебного агентства, которое основала девушка. Розу она не получила, поэтому Дарья Романец покинула Холостяк 14 в девятом выпуске реалити.

Вторую розу Тарас вручил Надин, а вот Ирочка уже поверила, что едет домой. Но тут главный герой вручил ей милое кольцо в подарок и вывел на улицу.

Настя, Надин и даже сама Ирочка подумали, что это прощание, но, когда Холостяк открыл заднюю дверь авто, на сиденье лежала роза. Также он сказал девушке, что хочет первой познакомить ее со своими родителями. Итак, интрига продолжается.

Напомним, что в восьмом выпуске проект покинули Ольга Дзундза, Оксана Шанюк и Ирина Кулешина. Десятый эпизод реалити обещает быть напряженным, ведь девушки отправятся в Корсунь для знакомства с родителями Тараса Цимбалюка и теперь отвечать на вопросы придется уже героиням.

