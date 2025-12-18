Певица Ольга Цыбульская сообщила о потере близкого человека – из жизни ушел отец артистки Павел.

Печальной новостью звезда поделилась в своих соцсетях, написав прощальный пост отцу.

Ольга Цыбульская попрощалась с отцом

Воспоминания певицы об отце полны тепла, света и доброго семейного юмора.

– Лети, наш усатый ангел. Легко и пританцовывая под ABBA, как каждый вечер, моя посуду на кухне. Выдавайте свои добрые, меткие шутки так, чтобы смеялась вся небесная канцелярия. Чтобы хохотали до слез, как мы каждый раз дома рядом с тобой, – трогательно обратилась к отцу Ольга.

Она рассказала, как несколько дней назад на ее дне рождения отец сказал, что редко произносит вслух слова любви к родным, но очень сильно их любит.

– Я знаю. Любишь всех нас, а мы тебя. Потому что настоящая родительская любовь не в словах, а в поступках. И мне навечно хватит воспоминаний, чтобы купаться в ней. Мы очень скучаем. Очень, папа, – написала Цыбульская.

Почему именно умер ее отец, Ольга не уточнила. В комментариях певицу поддержали поклонники и звездные коллеги. Подписчики оставляют слова соболезнования и отмечают, что год оказался непростым из-за большого количества потерь.

Боже, что за год. Соболезнования всей вашей семье, – написала пиарщица Юла.

Ольчик, самые искренние соболезнования. Держись, кумася, – поддержала Ольгу певица MamaRika.

Оля, мои соболезнования, – поддержал Цыбульскую ведущий Анатолий Анатолич.

Напомним, в начале недели музыкальное сообщество простилось с легендой украинской эстрады Степаном Гигой – артиста похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

