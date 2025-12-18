Співачка Ольга Цибульська повідомила про втрату рідної людини – з життя пішов батько артистки Павло.

Сумною новиною зірка поділилася у своїх соцмережах, написавши прощальний пост до тата.

Ольга Цибульська попрощалася з батьком

Спогади співачки про батька сповнені тепла, світла та доброго родинного гумору.

Зараз дивляться

– Лети, наш вусатий янголе. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора миючи посуд на кухні. Видавай свої добрі, влучні жарти так, щоб сміялась вся небесна канцелярія. Щоб реготали до сліз, як ми щоразу вдома біля тебе, – зворушливо звернулася до тата Ольга.

Вона розповіла, як кілька днів тому на її дні народженні батько сказав, що рідко вимовляє в голос слова любов до рідних, але дуже сильно їх любить.

– Я знаю. Любиш всіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не у словах, а у вчинках. І мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись в ній. Ми дуже скучаємо. Дуже, Па, – написала Цибульська.

Чому саме помер її батько Ольга не уточнила. У коментарях співачку підтримали шанувальники та зіркові колеги. Підписники залишають слова співчуття та відзначають, що рік виявився непростим через велику кількість втрат.

Боже, що за рік. Співчуття всій вашій родині, – написала піарниця Юла.

Ольчик, співчуття найщиріші. Тримайся, кумася, – підтримала Ольгу співачка MamaRika.

Олю, мої співчуття, – підтримав Цибульську ведучий Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, на початку тижня музична спільнота попрощалася з легендою української естради Степаном Гігою – артиста поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.