У Львові попрощалися з народним артистом України Степаном Гігою, який пішов у засвіти 12 грудня.

Провести легенду української естради в останню путь прийшли рідні, друзі, колеги та численні шанувальники його музики.

Церемонія прощання зі Степаном Гігою

Чин похорону розпочався вдень у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Труну з артистом занесли під звуки трембіт. Під час заупокійної служби прозвучала молитва-піснеспів Вічная пам’ять.

Присутні згадували Степана Гігу як щиру, теплу людину та митця, чия творчість стала для багатьох дотиком до української пісні й українства.

Відтак траурний кортеж вирушив до центру міста крізь живий коридор, який утворили ті, хто прийшов віддати шану улюбленому артисту.

Церемонія прощання продовжилася на площі Ринок. Перед Ратушею сурмач виконав пісню Степана Гіги У райськім саду (Яворина).

Автор слів цієї композиції Степан Галябарда назвав митця постаттю великого масштабу, яка десятиліттями підносила українську пісню та залишалася вірною Україні.

Де поховали Степана Гігу

Степана Гігу поховали на Личаківському цвинтарі, де знайшли останній прихисток чимало видатних українців. Тут на честь легендарного співака знову пролунали оплески від вдячної публіки.

Нагадаємо, що артист помер у львівській лікарні, де з листопада перебував у важкому стані після операції. Йому було 66 років.

