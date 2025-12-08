Спасибо Богу за эту любовь: вдова Михаила Клименко трогательно обратилась к мужу
- Михаил Клименко скончался 7 декабря после осложнений, вызванных туберкулезным менингитом.
- Саша Норова обратилась к покойному мужу в трогательном посте.
- Старший сын Марк опубликовал видео-воспоминание, посвященное отцу.
Певица и модель Саша Норова обратилась к своему мужу, лидеру группы Adam Михаилу Клименко, который ушел из жизни после длительной борьбы с туберкулезным менингитом.
Что написала Саша Норова
В трогательном посте она поблагодарила любимого за все время вместе и общий опыт.
Саша дополнила пост черно-белыми фото с мужем. Для аудиосопровождения она выбрала песню Марии Яремчук «Назавжди».
– Миша, мой Миша, мой Мишель, я благодарю Бога за эту любовь, которую он подарил нам с тобой, я благодарю тебя за эти невероятные песни о нашей любви, они – навсегда, ты – навсегда! Каждая песня Adam – это наша с тобой жизнь, каждое слово из жизни, невероятно тонкое чувство любви, красивой и чистой, я тебе благодарна, – написала Саша Норова.
Старший сын пары Марк в память об отце опубликовал забавное и трогательное видео, снятое летом. Тогда Михаил помог Марку разобраться с мопедом.
– Папа. Только вот в конце лета ты помогал мне все делать, – подписал ролик парень.
Реакция сети
Под постами семьи появляется все больше комментариев со словами сочувствия. В частности, звездные подписчики Саши Норовой выразили ей свою поддержку.
- Ваша любовь навсегда поселилась в наших сердцах. Желаю сил и искренне сочувствую, – написала рэп-исполнительница Alyona Alyona.
- Нет слов. Нам очень жаль. Очень. Но это даже не крошка по сравнению с твоей любовью, – обратился к Саше ведущий Анатолич.
- Саша, сочувствую вам, это ужасная потеря, – прокомментировала певица Джамала.
- Невыразимая боль. Соболезнования, – добавила Ната Жижченко из группы Onuka.
- Саша, примите наши искренние соболезнования! Пусть Бог даст вам силы и мужество, чтобы пройти через это горе, – поддержала вдову актриса Екатерина Тишкевич.
- Невыносимо просто, примите наши соболезнования, – оставила сообщение блогер Кристина Решетник.
Сердце Михаила Клименко остановилось утром 7 декабря. В ноябре его жена сообщила, что он в коме из-за осложнений, вызванных болезнью.
Простятся с лидером группы Adam во вторник, 9 декабря, в 10:00 в Национальной филармонии Украины. Служба в церкви и прощание на кладбище состоятся в 13:00 в селе Лубянка.
Семья попросила всех, кто придет на церемонию, приносить только живые цветы.
Фото: Саша Норова