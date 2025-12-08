Певица и модель Саша Норова обратилась к своему мужу, лидеру группы Adam Михаилу Клименко, который ушел из жизни после длительной борьбы с туберкулезным менингитом.

Что написала Саша Норова

В трогательном посте она поблагодарила любимого за все время вместе и общий опыт.

Саша дополнила пост черно-белыми фото с мужем. Для аудиосопровождения она выбрала песню Марии Яремчук «Назавжди».

– Миша, мой Миша, мой Мишель, я благодарю Бога за эту любовь, которую он подарил нам с тобой, я благодарю тебя за эти невероятные песни о нашей любви, они – навсегда, ты – навсегда! Каждая песня Adam – это наша с тобой жизнь, каждое слово из жизни, невероятно тонкое чувство любви, красивой и чистой, я тебе благодарна, – написала Саша Норова.

Старший сын пары Марк в память об отце опубликовал забавное и трогательное видео, снятое летом. Тогда Михаил помог Марку разобраться с мопедом.

– Папа. Только вот в конце лета ты помогал мне все делать, – подписал ролик парень.

Реакция сети

Под постами семьи появляется все больше комментариев со словами сочувствия. В частности, звездные подписчики Саши Норовой выразили ей свою поддержку.

Ваша любовь навсегда поселилась в наших сердцах. Желаю сил и искренне сочувствую, – написала рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Нет слов. Нам очень жаль. Очень. Но это даже не крошка по сравнению с твоей любовью, – обратился к Саше ведущий Анатолич.

Саша, сочувствую вам, это ужасная потеря, – прокомментировала певица Джамала.

Невыразимая боль. Соболезнования, – добавила Ната Жижченко из группы Onuka.

Саша, примите наши искренние соболезнования! Пусть Бог даст вам силы и мужество, чтобы пройти через это горе, – поддержала вдову актриса Екатерина Тишкевич.

Невыносимо просто, примите наши соболезнования, – оставила сообщение блогер Кристина Решетник.

Сердце Михаила Клименко остановилось утром 7 декабря. В ноябре его жена сообщила, что он в коме из-за осложнений, вызванных болезнью.

Простятся с лидером группы Adam во вторник, 9 декабря, в 10:00 в Национальной филармонии Украины. Служба в церкви и прощание на кладбище состоятся в 13:00 в селе Лубянка.

Семья попросила всех, кто придет на церемонию, приносить только живые цветы.

