Франция не будет принимать Детское Евровидение 2026. Об этом официально сообщил национальный вещатель France Télévisions, объяснив решение финансовыми причинами.

Как страна-победительница конкурса этого года, Франция имела первоочередное право на проведение шоу в 2026 году, однако решила от него отказаться.

Отказ Франции от проведения Детского Евровидения 2026

Решение принял совет директоров France Télévisions во время утверждения бюджета на 2026 год. Вещатель заявил, что вынужден сократить расходы на €140 млн, чтобы сбалансировать бюджет. Это самый большой объем экономии за всю историю компании.

Сейчас смотрят

В France Télévisions пояснили, что государственное финансирование в 2026 году сократится более чем на €65 млн по сравнению с текущим годом.

Кроме того, вещатель должен покрыть дефицит бюджета 2025 года, который вырос из-за сокращения господдержки, а также из-за инфляции и автоматического роста расходов.

Отказ от проведения Детского Евровидения стал частью общего плана сокращений.

France Télévisions планирует уменьшить расходы на производство программ, чаще использовать повторы, закрыть отдельные проекты, а также пересмотреть права на трансляцию крупных спортивных событий. Также вещатель готовится к сокращению персонала и продаже части недвижимости.

Не первый отказ Франции

Франция уже отказывалась от проведения Детского Евровидения после победы.

В 2024 году вещатель не стал принимать конкурс, поскольку страна уже организовала два из трех предыдущих шоу и сосредоточилась на подготовке к Олимпийским играм в Париже.

Тогда право на проведение перешло к Испании, и конкурс состоялся в Мадриде.

Напомним, победительницей Детского Евровидения 2025, которое состоялось в Тбилиси, стала Лу Дельоз с композицией Ce monde. Второе место заняла представительница Украины София Нерсесян с песней Мотанка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.