Франція не прийматиме Дитяче Євробачення 2026. Про це офіційно повідомив національний мовник France Télévisions, пояснивши рішення фінансовими причинами.

Як країна-переможниця цьогорічного конкурсу, Франція мала першочергове право на проведення шоу у 2026 році, однак вирішила від нього відмовитися.

Відмова Франції від проведення Дитячого Євробачення 2026

Рішення ухвалила рада директорів France Télévisions під час затвердження бюджету на 2026 рік. Мовник заявив, що змушений скоротити витрати на €140 млн, щоб збалансувати бюджет. Це найбільший обсяг економії за всю історію компанії.

Зараз дивляться

У France Télévisions пояснили, що державне фінансування у 2026 році скоротиться більш ніж на €65 млн порівняно з поточним роком.

Окрім цього, мовник має покривати дефіцит бюджету 2025 року, який зріс через зменшення держпідтримки, а також через інфляцію та автоматичне зростання витрат.

Відмова від проведення Дитячого Євробачення стала частиною загального плану скорочень.

France Télévisions планує зменшити витрати на виробництво програм, частіше використовувати повтори, закрити окремі проєкти, а також переглянути права на трансляцію великих спортивних подій. Також мовник готується до скорочення персоналу та продажу частини нерухомості.

Не перша відмова Франції

Франція вже відмовлялася від проведення Дитячого Євробачення після перемоги.

У 2024 році мовник не став приймати конкурс, оскільки країна вже організувала два з трьох попередніх шоу та зосередилася на підготовці до Олімпійських ігор у Парижі.

Тоді право на проведення перейшло до Іспанії, і конкурс відбувся у Мадриді.

Нагадаємо, переможницею Дитячого Євробачення 2025, яке відбулося у Тбілісі, стала Лу Дельоз з композицією Ce monde. Друге місце посіла представниця України Софія Нерсесян з піснею Мотанка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.