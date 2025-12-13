Українка Софія Нерсесян посіла друге місце на Дитячому Євробаченні, перемогла Франція
Софія Нерсесян виборола друге місце на Дитячому Євробаченні-2025. Вона представила Україну піснею Мотанка. Перемогу здобула представниця Франції.
Про це повідомляє Суспільне.
Софія Нерсесян – на другому місті у фіналі Дитячого Євробачення
Пісенний конкурс цього року відбувся 13 грудня в Тбілісі.
За підсумками голосування журі та глядачів Україна набрала 177 балів.
Від національних журі українська учасниця отримала 79 балів:
- по 10 балів Україна здобула від Сан-Марино та Чорногорії;
- 8 балів – від Хорватії,
- по 6 балів – від Мальти, Вірменії, Грузії та Франції;
- Кіпр і Албанія поставили Україні по 5 балів;
- Нідерланди та Північна Македонія – по 4 бали;
- по 3 бали надійшло від Ірландії та Португалії;
- 2 бали – від Іспанії,
- 1 бал – від Італії.
Ще 98 балів Україна отримала за результатами глядацького голосування.
Оголошення балів від українського національного журі здійснював представник України на Дитячому Євробаченні-2024 Артем Котенко.
Від України 12 балів отримала Вірменія.
Що відомо про переможницю Дитячого Євробачення-2025
Перше місце на Дитячому Євробаченні-2025 посіла Франція. Країну на конкурсі представляла Лу Дельоз із піснею Ce Monde. За підсумками голосування журі та глядачів вона набрала 248 балів.
Лу Дельоз є французькою дитячою акторкою та співачкою. Співати вона почала у двохрічному віці, а з семи років займається вокалом. У цей ж період розпочала акторську кар’єру, дебютувавши у фільмі Le Parfum vert.
У 2023 році за виконання ролі Мадлен у стрічці Les dents du bonheur Лу Дельоз була відзначена премією Unifrance за найкращу жіночу роль на 76-му Каннському кінофестивалі.