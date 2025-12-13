Софія Нерсесян виборола друге місце на Дитячому Євробаченні-2025. Вона представила Україну піснею Мотанка. Перемогу здобула представниця Франції.

Про це повідомляє Суспільне.

Софія Нерсесян – на другому місті у фіналі Дитячого Євробачення

Пісенний конкурс цього року відбувся 13 грудня в Тбілісі.

За підсумками голосування журі та глядачів Україна набрала 177 балів.

Від національних журі українська учасниця отримала 79 балів:

по 10 балів Україна здобула від Сан-Марино та Чорногорії;

8 балів – від Хорватії,

по 6 балів – від Мальти, Вірменії, Грузії та Франції;

Кіпр і Албанія поставили Україні по 5 балів;

Нідерланди та Північна Македонія – по 4 бали;

по 3 бали надійшло від Ірландії та Португалії;

2 бали – від Іспанії,

1 бал – від Італії.

Ще 98 балів Україна отримала за результатами глядацького голосування.

Оголошення балів від українського національного журі здійснював представник України на Дитячому Євробаченні-2024 Артем Котенко.

Від України 12 балів отримала Вірменія.

Що відомо про переможницю Дитячого Євробачення-2025

Перше місце на Дитячому Євробаченні-2025 посіла Франція. Країну на конкурсі представляла Лу Дельоз із піснею Ce Monde. За підсумками голосування журі та глядачів вона набрала 248 балів.

Лу Дельоз є французькою дитячою акторкою та співачкою. Співати вона почала у двохрічному віці, а з семи років займається вокалом. У цей ж період розпочала акторську кар’єру, дебютувавши у фільмі Le Parfum vert.

У 2023 році за виконання ролі Мадлен у стрічці Les dents du bonheur Лу Дельоз була відзначена премією Unifrance за найкращу жіночу роль на 76-му Каннському кінофестивалі.

