Американский актер Джеймс Ренсон, известный по ролям в сериале Прослушка и фильме Оно 2, скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщила судебно-медицинская служба округа Лос-Анджелес.

Причину смерти актера предварительно квалифицировали как самоубийство.

Смерть Джеймса Рэнсона – что известно

По данным судмедэкспертов округа Лос-Анджелес, Джеймс Рэнсон скончался 19 декабря. Других подробностей об обстоятельствах гибели официально не сообщают.

Сейчас смотрят

Жена актера Джейми Макфи опубликовала пост в Instagram. На совместном снимке видно, что женщина в положении, а муж нежно держит ее за животик.

– Я говорила тебе, что люблю тебя, тысячу раз и знаю, что буду любить тебя снова. Спасибо тебе за самые большие подарки – тебя, Джека и Вайолет. Мы навсегда, – трогательно обратилась она к Джеймсу Рэнсону.

На смерть актера отреагировала телекомпания HBO, опубликовав прощальный пост с фотографией Рэнсона из сериала Прослушка.

– Светлая память Джеймсу Рэнсону, – говорится в сообщении.

Также соболезнования выразила продюсерская компания Blumhouse, отметив, что была благодарна за сотрудничество с актером в фильмах Черный телефон и Синистер, и передала слова поддержки его близким.

Чем известен Джеймс Рэнсон

Наибольшую популярность Рэнсону принесла роль Зигги Соботки в криминальном сериале Прослушка (The Wire), который считается одним из самых знаковых телепроектов в истории HBO.

Широкой аудитории актер также известен по роли взрослого Эдди Каспбрака в фильме Оно 2, снятом по роману Стивена Кинга.

В фильмографии Рэнсона также значатся ленты Черный телефон (2021) и его продолжение Черный телефон 2, независимая лента Мандарин (2015), а также роли в сериалах Закон и порядок, Гавайи 5.0 и Покерфейс.

Первую заметную роль актер получил в 2002 году в сериале Кен Парк.

В мае 2021 года Джеймс Ренсон рассказал, что в 1992 году подвергся сексуальному насилию со стороны своего учителя математики Тимоти Руало. По словам актера, в марте 2020 года он обратился с соответствующим заявлением в полицию округа Балтимор. После проверки обвинений уголовные обвинения учителю не предъявили.

Также Ренсон публично признался, что в 27 лет он имел героиновую зависимость и долги на сумму около $30 тыс. В 2007 году актер сообщил, что полностью избавился от зависимости.

Напомним, что на прошлой неделе Голливуд потрясло убийство режиссера Роба Райнера и его жены. Главный подозреваемый – сын пары Ник Райнер, которого отправили под арест.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.