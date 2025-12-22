Британський співак і автор пісень Кріс Рі пішов із життя у віці 74 років. Він помер у лікарні внаслідок хвороби.

Про це повідомив представник його сім’ї, пише видання The Guardian.

Смерть Кріса Рі – що відомо

У заяві представника родини Кріса Рі йдеться, що він помер у лікарні після нетривалої хвороби.

Протягом життя британський співак страждав від низки проблем зі здоров’ям. Раніше у нього діагностували рак підшлункової залози, а у 2001 році йому видалили підшлункову залозу разом з частиною шлунка і тонкої кишки. Ця операція призвела до розвитку діабету.

У 2016 році він переніс інсульт, який сам автор пісень потім пригадував як дуже страшний момент.

– Мені спало на думку, що після інсульту я перестав відчувати висоту звуку. І мені довелося довго вмовляти людей, кажучи, що з тим, що я граю, все в порядку, – розповідав співак.

У 2017 році Кріс Рі втратив свідомість на сцені під час концерту в Оксфорді та був доставлений до лікарні.

У співака залишилися дружина Джоан, з якою він почав зустрічатися в 17 років, і їхні дочки Джозефіна і Джулія, на честь яких Кріс Рі назвав свої хітові пісні.

Кріс Рі – біографія і факти з життя

Кріс Рі народився в 1951 році в Мідлсбро в родині італійця та ірландки. У нього було шестеро братів і сестер.

В юності він захоплювався музикою, паралельно працюючи різноробом, зокрема, на фабриці морозива свого батька, і подумував про кар’єру журналіста.

У 22 роки він приєднався до групи Magdalene, в якій раніше грав Девід Ковердейл (пізніше учасник Deep Purple). Потім він вступив до іншої групи, Beautiful Losers. Але згодом отримав пропозицію про співпрацю і розпочав сольну кар’єру, випустивши свій дебютний сингл So Much Love в 1974 році.

Кріс Рі є автором відомої пісні Driving Home for Christmas, яка стала різдвяним хітом, а також інших, зокрема, The Road to Hell, On the Beach і Josephine.

Його найпопулярніший хіт Driving Home for Christmas був записаний у 1986 році. Сам співак пригадував, що написав цю пісню в складний період, коли у нього не було менеджера, закінчився контракт зі звукозаписною компанією, і йому навіть заборонили водити машину.

За словами Кріса Рі, тоді дружині доводилося везти його додому з Лондона в Мідлсбро, тому що він не міг дозволити собі оплатити проїзд на потязі. Текст пісні він написав у машині, але закінчив її лише через кілька років.

– Раніше я дуже боявся, що ця пісня підірве залишки моєї репутації, але тепер ми над цим сміємося. Якщо я коли-небудь застрягну на трасі, то опущу вікно і почну співати людям в машинах поруч: я їду додому на Різдво. Їм це дуже подобається, – сказав він у 2016 році.

