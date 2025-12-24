Олена Тополя, яка нещодавно оголосила про розлучення з фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею, зізналася, чи готова до нових стосунків та чи планує змінювати прізвище.

Також співачка розповіла, чи допускає возз’єднання з колишнім та як їхні діти дізналися про розрив шлюбу.

Тополя про розлучення та нові стосунки

Артистка зазначила, що чоловіки вже почали проявляти до неї знаки уваги. Однак сама Олена наразі не готова до нових стосунків, адже їй ще потрібен час, аби оговтатися після розлучення.

Зараз дивляться

– Зараз точно не шукаю жодних стосунків. Певна увага вже проявляється, але мені дивно від цього, тому що безтурботно це все якось відбувається в мій бік. Думаю, як так? Мені ще потрібен час, – поділилася співачка.

Відповідаючи на запитання про можливе возз’єднання з Тарасом, артистка наголосила, що не знає, як далі складеться її життя. Змінювати прізвище після розлучення і, відповідно, сценічний псевдонім, Олена Тополя не планує.

Щодо виховання трьох спільних дітей, то жодних обмежень у питанні опіки між ними немає. Експодружжя робить усе можливе, аби донька і сини якомога легше пережили розрив батьків. До прикладу, скоро вони всі разом поїдуть на відпочинок.

– Звісно, батько залишається в житті дітей. Ніхто нікого ні в чому не обмежує. У жодному разі! Я б цього не хотіла. У нас формат дуже вільний. Діти абсолютно вільні у своєму виборі, бажаннях. Ми лише за те, щоб максимально більше вони мали батьків. Ми от скоро поїдемо на канікули всі разом, на лижі, – розповіла Олена.

Про розлучення дітям розповів Тарас Тополя. Співачка припускає, що колишній чоловік підібрав зручний момент.

– Хлопчики більше розуміють, переживають. Я дізналася від дітей, що тато вже сказав їм про розлучення. Напевно, був якийсь зручний момент. Вони переживають. Я більше переживаю за Рому, бо він найбільш усвідомлено до цього ставиться. Я б не хотіла, щоб вони переймали цей досвід у свої життя майбутні, – зазначила співачка.

Джерело: Марічка Падалко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.