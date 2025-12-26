Без чрезмерных усилий: Слава Демин удивил, как похудел на 7 килограммов
- Демин рассказал, что ему помогло сбросить вес и как он поддерживает физическую форму.
- Ведущий заверил, что не использовал Оземпик или другие препараты для похудения.
Слава Демин рассказал, как ему удалось похудеть на семь килограммов. По словам ведущего, он сбросил вес почти без особых усилий.
Демин о похудении на 7 килограммов
В комментарии журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малынюк ведущий заверил, что не использовал Оземпик или другие препараты для похудения.
Демин принимал только магний, который успокаивает нервную систему и который ему прописал врач.
— Мне было 40 и я подумал, что нужно пойти проверить мужское здоровье к урологу. Это вообще был мой первый визит к урологу. Говорю, что много стрессов, и он прописал мне пить магний в течение 3 месяцев. Уже через месяц я впервые почувствовал эффект, когда у тебя нет ощущений от стресса. И потом мне объяснили врачи: когда у нас стресс — организм набирает вес, — отметил Слава.
Похудение мотивировало Демина пойти в спортзал и заняться своей физической формой. Сейчас, по словам ведущего, спорт стал для него привычкой.
Недавно о похудении на 15 килограммов рассказал Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины.
Он откровенно признался, что сбросить вес ему помогли не только дисциплина, диета и занятия спортом, но и препарат Оземпик.
Фото: Слава Демин