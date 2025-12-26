Слава Демин рассказал, как ему удалось похудеть на семь килограммов. По словам ведущего, он сбросил вес почти без особых усилий.

Демин о похудении на 7 килограммов

В комментарии журналистке программы Ранок у великому місті Ксении Малынюк ведущий заверил, что не использовал Оземпик или другие препараты для похудения.

Демин принимал только магний, который успокаивает нервную систему и который ему прописал врач.

— Мне было 40 и я подумал, что нужно пойти проверить мужское здоровье к урологу. Это вообще был мой первый визит к урологу. Говорю, что много стрессов, и он прописал мне пить магний в течение 3 месяцев. Уже через месяц я впервые почувствовал эффект, когда у тебя нет ощущений от стресса. И потом мне объяснили врачи: когда у нас стресс — организм набирает вес, — отметил Слава.

Похудение мотивировало Демина пойти в спортзал и заняться своей физической формой. Сейчас, по словам ведущего, спорт стал для него привычкой.

Недавно о похудении на 15 килограммов рассказал Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины.

Он откровенно признался, что сбросить вес ему помогли не только дисциплина, диета и занятия спортом, но и препарат Оземпик.

